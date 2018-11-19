В Миорах поздравляли работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

В преддверии дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса в РДК прошла торжественная церемония награждения лучших, а потом — праздничный театрализованный концерт. Выступали местные артисты и самодеятельные коллективы.

ЦЕРЕМОНИЯ награждения началась после торжественной передачи каравая. Символ урожая нынешнего года главе района Игорю Кузнецову вручили руководители лучших хозяйств Миорщины Франц Вершаловский (СУП «Титово»), Олег Янукович (СУП «Черессы») и Иван Юрашек (ОАО «Турково»).



— Этот год был особенный, непростой, но все трудности мы успешно преодолели. Спасибо за преданность профессии и любовь к родной земле, — сказал Игорь Валерьевич и вручил почётную грамоту Министерства сельского хозяйства и продовольствия за плодотворную работу, профессионализм и личный вклад в развитие сельхозпроизводства директору Миорского ПМС Владимиру Николаёнку. Благодарности главы профильного ведомства Леонида Зайца удостоена оператор машинного доения СУП «Титово» Татьяна Свирко. Получил почётную грамоту райисполкома за многолетний добросовестный труд в системе мелиоративного строительства, личный вклад в развитие агропромышленного комплекса района электрогазосварщик Миорского ПМС Миледий Матюк. Коллектив СУП «Титово» и директор сельхозпредприятия Франц Вершаловский, победитель районного соревнования по увеличению производства сельскохозяйственной продукции и повышению экономической эффективности, достижению высокой культуры производства по итогам работы за 2018 год, также удостоены почётной грамоты. Вторыми и третьими в соревновании стали СУП «Черессы» и ОАО «Турково». Им тоже вручили грамоты.



Почётные грамоты райисполкома получили животновод ОАО «Николаёвский» Мария Красько, оператор свиноводческого комплекса СУП «Титово» Татьяна Нарейко, а благодарность председателя районного исполнительного комитета — животновод ОАО «Новгороды» Евгения Титович, тракторист-машинист КУП «Язно» Виктор Волынец и машинист экскаватора Миорского ПМС Николай Устинович.



ВЫСТУПИЛ первый заместитель генерального директора Полоцкого комбината хлебопродуктов Михаил Максименко. От имени генерального директора Василия Хамёнка и от себя лично поздравил виновников праздника и передал пожелания. Обратил внимание, что всякий раз приятно бывать на нашей земле, потому что виден результат трудов — всё запахано и ухожено.



Михаил Викторович вручил сувенир руководителю КУП «Язно» Сергею Ельяшевичу. Уверил, что хозяйство подтянется по некоторым показателям и в скором будущем станет образцовым. Наградил передовика во всей структуре Полоцкого КХП заместителя директора СУП «Титово» по животноводству Донату Щелкун.



— Благодаря ей хозяйство в числе лидеров в интегрированной структуре. Прибавка валового производства в животноводстве за 10 месяцев составила 111 процентов, а молока — 136. Рост удоя на фуражную корову — 129 процентов, — привёл цифры гость.



ПЕРВЫЙ заместитель председателя районного исполнительного комитета, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Александр Шокель ознакомил с ходом сельхозработ в этом году. Поблагодарил всех, кто самоотверженным трудом, невзирая на сюрпризы погоды и природные катаклизмы, из года в год обеспечивает продовольственную безопасность не только нашего района, но и всей страны.

Наградили победителей районных соревнований по отдельным показателям, отраслям, и в целом по хозяйствам. На сцену поднимались лучшие в растениеводстве, передовики животноводства, а также лучшие молодые специалисты, специалисты среднего звена и главные специалисты в области животноводства. Не счесть, сколько наград вручили передовым комбайнёрам, водителям, трактористам, операторам машинного доения и прочим труженикам, в том числе льнозавода, Миорского предприятия мелиоративных систем, комбикормового завода, мясокомбината, центра подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих Миорского райсельхозпрода, районной ветстанции — десятки имён, вошедших в историю.



СТАЛО доброй традицией во время кормозаготовки и уборки урожая проводить районные состязания среди молодёжи. Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Александр Тронькин наградил дипломами и ценными подарками победителей в соревновании по заготовке травянистых кормов трактористов-машинистов СУП «Черессы» Владимира Мателенка и ОАО «Папшули» Александра Саруля. Лидеры соревнования по уборке зерновых — молодые трактористы-машинисты филиала «Повятье» СУП «Черессы» Алексей Мороз и ОАО «Николаёвский» Дмитрий Будо.



— Рад видеть, что молодёжь всё охотнее и более массово идёт работать в сельхозкооперативы и тем самым придаёт новый импульс в развитии сельского хозяйства нашего района, — подчеркнул Александр Сергеевич.



В ЭТОМ году на Миорщине действовали 15 сельскохозяйственных студенческих отрядов. Первый секретарь Миорского районного комитета ОО «БРСМ» Виктория Петкевич подвела итоги трудового семестра. Наградила грамотами райкома БРСМ победителей в различных номинациях. Лучшим сельскохозяйственным студотрядом признан отряд «Ритм» Турковской школы. Лучшим нанимателем студенческого отряда стало ОАО «Турково», командиром — лидер «Ритма» Ирина Горячко. Лучшим комиссаром сельскохозяйственного студенческого отряда признана Елена Станкевич из «Ритма». Лучше всех отличились участники трудового семестра Кристина Глебко, Мария Шевчёнок и Юлия Ганебная — они из «Ритма».



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ районной организации профсоюза работников АПК Леонид Хахель вручил почётные грамоты механизаторам СУП «Черессы» Игорю Гавриловичу, Василию Зеленкевичу из ОАО «Николаёвский» (на КВК-800 он победил в районном соревновании по уборке кукурузы) и мастеру производственного обучения Центра подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих Миорского райсельхозпрода Олегу Титовичу — за многолетний труд.



Официальная часть праздника плавно перетекла в театрализованный концерт, который вели Светлана Рачицкая и Ирина Терентьева. Со сцены звучали голоса Игоря Метлы, Светланы Бакевич, Аллы Цуриковой, Артёма Карандея, Александры Пашковской и многих других. Порадовали выступлениями мужское трио «Азярніцы», хореографический коллектив Дисненского центра культуры, узорный театр авангардной моды “Говорящие модели”, вокальный кружок БЭМС, хореографический коллектив “Дзьмухаўцы”.

Больше фото в группах по ссылкам

https://ok.ru/merskyanav/album/54051786391691

https://vk.com/album-93032809_258529485

Фото Казимира БЛАЖЕВИЧА.

Игорь МАТЕЛЕНОК.