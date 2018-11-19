В Миорах поздравляли работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

В преддверии дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса в РДК прошла торжественная церемония награждения лучших, а потом — праздничный театрализованный концерт. Выступали местные артисты и самодеятельные коллективы.
ЦЕРЕМОНИЯ награждения началась после торжественной передачи каравая. Символ урожая нынешнего года главе района Игорю Кузнецову вручили руководители лучших хозяйств Миорщины Франц Вершаловский (СУП «Титово»), Олег Янукович (СУП «Черессы») и Иван Юрашек (ОАО «Турково»).
— Этот год был особенный, непростой, но все трудности мы успешно преодолели. Спасибо за преданность профессии и любовь к родной земле, — сказал Игорь Валерьевич и вручил почётную грамоту Министерства сельского хозяйства и продовольствия за плодотворную работу, профессионализм и личный вклад в развитие сельхозпроизводства директору Миорского ПМС Владимиру Николаёнку. Благодарности главы профильного ведомства Леонида Зайца удостоена оператор машинного доения СУП «Титово» Татьяна Свирко. Получил почётную грамоту райисполкома за многолетний добросовестный труд в системе мелиоративного строительства, личный вклад в развитие агропромышленного комплекса района электрогазосварщик Миорского ПМС Миледий Матюк. Коллектив СУП «Титово» и директор сельхозпредприятия Франц Вершаловский, победитель районного соревнования по увеличению производства сельскохозяйственной продукции и повышению экономической эффективности, достижению высокой культуры производства по итогам работы за 2018 год, также удостоены почётной грамоты. Вторыми и третьими в соревновании стали СУП «Черессы» и ОАО «Турково». Им тоже вручили грамоты.
Почётные грамоты райисполкома получили животновод ОАО «Николаёвский» Мария Красько, оператор свиноводческого комплекса СУП «Титово» Татьяна Нарейко, а благодарность председателя районного исполнительного комитета — животновод ОАО «Новгороды» Евгения Титович, тракторист-машинист КУП «Язно» Виктор Волынец и машинист экскаватора Миорского ПМС Николай Устинович.
ВЫСТУПИЛ первый заместитель генерального директора Полоцкого комбината хлебопродуктов Михаил Максименко. От имени генерального директора Василия Хамёнка и от себя лично поздравил виновников праздника и передал пожелания. Обратил внимание, что всякий раз приятно бывать на нашей земле, потому что виден результат трудов — всё запахано и ухожено.
Михаил Викторович вручил сувенир руководителю КУП «Язно» Сергею Ельяшевичу. Уверил, что хозяйство подтянется по некоторым показателям и в скором будущем станет образцовым. Наградил передовика во всей структуре Полоцкого КХП заместителя директора СУП «Титово» по животноводству Донату Щелкун.
— Благодаря ей хозяйство в числе лидеров в интегрированной структуре. Прибавка валового производства в животноводстве за 10 месяцев составила 111 процентов, а молока — 136. Рост удоя на фуражную корову — 129 процентов, — привёл цифры гость.
ПЕРВЫЙ заместитель председателя районного исполнительного комитета, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Александр Шокель ознакомил с ходом сельхозработ в этом году. Поблагодарил всех, кто самоотверженным трудом, невзирая на сюрпризы погоды и природные катаклизмы, из года в год обеспечивает продовольственную безопасность не только нашего района, но и всей страны. Наградили победителей районных соревнований по отдельным показателям, отраслям, и в целом по хозяйствам. На сцену поднимались лучшие в растениеводстве, передовики животноводства, а также лучшие молодые специалисты, специалисты среднего звена и главные специалисты в области животноводства. Не счесть, сколько наград вручили передовым комбайнёрам, водителям, трактористам, операторам машинного доения и прочим труженикам, в том числе льнозавода, Миорского предприятия мелиоративных систем, комбикормового завода, мясокомбината, центра подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих Миорского райсельхозпрода, районной ветстанции — десятки имён, вошедших в историю.
СТАЛО доброй традицией во время кормозаготовки и уборки урожая проводить районные состязания среди молодёжи. Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Александр Тронькин наградил дипломами и ценными подарками победителей в соревновании по заготовке травянистых кормов трактористов-машинистов СУП «Черессы» Владимира Мателенка и ОАО «Папшули» Александра Саруля. Лидеры соревнования по уборке зерновых — молодые трактористы-машинисты филиала «Повятье» СУП «Черессы» Алексей Мороз и ОАО «Николаёвский» Дмитрий Будо.
— Рад видеть, что молодёжь всё охотнее и более массово идёт работать в сельхозкооперативы и тем самым придаёт новый импульс в развитии сельского хозяйства нашего района, — подчеркнул Александр Сергеевич.
В ЭТОМ году на Миорщине действовали 15 сельскохозяйственных студенческих отрядов. Первый секретарь Миорского районного комитета ОО «БРСМ» Виктория Петкевич подвела итоги трудового семестра. Наградила грамотами райкома БРСМ победителей в различных номинациях. Лучшим сельскохозяйственным студотрядом признан отряд «Ритм» Турковской школы. Лучшим нанимателем студенческого отряда стало ОАО «Турково», командиром — лидер «Ритма» Ирина Горячко. Лучшим комиссаром сельскохозяйственного студенческого отряда признана Елена Станкевич из «Ритма». Лучше всех отличились участники трудового семестра Кристина Глебко, Мария Шевчёнок и Юлия Ганебная — они из «Ритма».
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ районной организации профсоюза работников АПК Леонид Хахель вручил почётные грамоты механизаторам СУП «Черессы» Игорю Гавриловичу,Василию Зеленкевичу из ОАО «Николаёвский» (на КВК-800 он победил в районном соревновании по уборке кукурузы) и мастеру производственного обучения Центра подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих Миорского райсельхозпрода Олегу Титовичу — за многолетний труд.
Официальная часть праздника плавно перетекла в театрализованный концерт, который вели Светлана Рачицкая и Ирина Терентьева. Со сцены звучали голоса Игоря Метлы, Светланы Бакевич, Аллы Цуриковой, Артёма Карандея, Александры Пашковскойи многих других. Порадовали выступлениями мужское трио «Азярніцы», хореографический коллектив Дисненского центра культуры, узорный театр авангардной моды “Говорящие модели”, вокальный кружок БЭМС, хореографический коллектив “Дзьмухаўцы”.