"Сейчас я электромонтер-футболист". Как подрабатывают белорусские игроки

Вторая лига чемпионата Беларуси по футболу — не самый котируемый турнир в стране. Матчи чемпионата собирают в среднем 200 болельщиков. Это соревнование опровергает миф о богатстве всех футболистов, вынуждая многих из них подрабатывать на стороне, чтобы получить прибавку к зарплате, которая изредка превышает пару сотен рублей. SPORT.TUT.BY расспросил таких игроков об их параллельной занятости и узнал, на что можно потратить получку футболиста второй лиги.

«Во время росписи в ЗАГСе читал текстовую трансляцию матча своей команды»

Капитан футбольного клуба «Осиповичи» Александр Емельянов работает в свободное время на железной дороге



Фото: ФК «Осиповичи»

— С «Осиповичами» я с детства. До 16 лет играл здесь в ДЮСШ, потом уехал в Бобруйское училище олимпийского резерва. Выступал за дубль «Белшины», но шанса заиграть не дождался и вернулся домой доучиваться в школе.

Как-то после тренировки наш тренер Александр Кончиц сказал, что во Второй лиге ввели ограничение на возраст футболистов. Клубу незачем искать лимитчиков, раз есть местный воспитанник. Игровая практика, взрослый чемпионат, возможность подработать — вот и согласился.

Почти два года тружусь на железной дороге в Осиповичах ремонтником искусственных сооружений. Так как город у нас небольшой, то работы хорошей немного. Возможность трудоустроиться я получил, если можно так сказать, только благодаря футболу. У местной железной дороги есть команда на городском турнире по футзалу и меня взяли за нее играть. Отчасти повезло не бросить футбол, потому что с 19 лет работаю и все свободное время провожу на поле. Так как у меня пятидневка, то на игры получается ездить только в выходные дни.



Фото: ФК «Осиповичи»

В предсезонке бывало, что брал отпуск за свой счет и выбирался на товарищеские игры в середине недели. На тренировки почти всегда приезжаю вовремя, потому что есть автомобиль. Начинаем разминаться в полшестого, а я работаю до пяти. С работы сразу еду домой за вещами, чтобы прилететь впритык. И так на протяжении почти всего сезона. В позднюю осень тренировки ставят пораньше. Тогда успеваю только к середине занятий или вообще под конец. Приходится дорабатывать по индивидуальной программе.

Любая работа, а тем более на железной дороге, требует сил. Устаешь морально, но все равно летишь на вечернее занятие. К семье приезжаю уставшим, но жена и дочка все понимают. Самому жаль, что уделяю им так мало времени. Хотя с женой у нас приключилась одна интересная история: два года назад клуб боролся за выход в Первую лигу. Домашний матч против «Рогачева» выпал аккурат на день моей свадьбы. Решали между 22 и 29 октября, выбрали второй вариант, а календарь матчей я запамятовал. С тренером и одноклубниками, которых позвал на свадьбу, решали, как поступить. Коуч просил перенести гуляние на выходные, но не срослось. Зато во время росписи в ЗАГСе читали текстовую трансляцию матча.

Да, зарплаты у нас невысокие. Не скрываю, что работаю в двух местах. Знаю, что не прожил бы и месяц на футбольную зарплату. Имея семью с маленьким ребенком, начинаешь думать не только о себе. Когда команда играла в Первой лиге, главный тренер предлагал бросить основную работу и заниматься профессионально, но я отказался. Сегодня футбол есть, а завтра его не будет, потому что нет стабильности.

«Каждый день вожусь с электричеством, так что с концентрацией проблем нет»

Полузащитник ФК «Энергетик-БГАТУ» Артур Купрейчик зарабатывает, трудясь электроментором.



Фото: ФК «Энергетик-БГАТУ»

— Я сам из Жодино. Занимался в местном «Торпедо» до 19 лет, совмещая футбол с учебой в политехническом колледже, но дальше в «вышке» не закрепился и пошел в «СМИавтотранс» из Второй лиги.

По коллективу и окружению вообще не было вопросов, провел там хороший год. Как раз было удобно совмещать с работой на заводе БелАЗ, куда я распределился. Начальство знало о моих спортивных делах. Подмениться в рабочую субботу, в случае чего, не было проблемой. Тем более, команда тренировалась вечером, а игры выпадали на выходные.

Прошлой зимой я перешел в «Энергетик- БГАТУ». Клуб предложил трудоустройство в «Энергосбыте» и жилье. Половина партнеров по команде работает со мной. Сейчас я электромонтер-футболист. Каждый день вожусь с электричеством, так что с концентрацией нет проблем. Игры и тренировки — способ разгрузиться. Еще подтягиваю на матчи жену, она болеет за меня.



Фото: ФК «Энергетик-БГАТУ»

Минорный футбол — это кладезь интересных историй. Как-то раз я был в Минске накануне домашней игры «СМИавтотранс». Не рассчитал время и едва не пропустил матч. За полтора часа до свистка сажусь на маршрутку до Жодино, там меня подхватывает друг и мы едем за формой ко мне домой. Оттуда на машине мчим до Смолевичей. В итоге приехали за пять минут до начала встречи. Если не ошибаюсь, мы тогда еще и победили.

Вторая лига сейчас далеко не такая, как раньше. Старшие говорили, что уровень футболистов был в разы выше. Насколько я знаю, в некоторых минорных клубах зарплата — большая роскошь, отсюда много тех, кто работает. Лично я больше электромонтер, чем футболист. Побегать с мячом — мое хобби, премий и надбавок за это нет. Команда покрывает расходы на питание в дни тренировок и матчей. На одну месячную зарплату футболиста Второй лиги реально купить разве что пива после игры. Как можно догадаться, здесь нет тех, кто играет ради денег.

«На зарплату футболиста могу купить пару ботинок»

Александр Комлев — нападающий ФК «Осиповичи». Правда, его основным источником доходов является работа машинистом технических компрессоров

— В свои 24 года мне удалось поиграть во многих клубах, в том числе и Высшей лиги. Даже отбегал пару матчей в молодежной сборной, но года три назад у меня начал стираться хрящ в колене. На полтора года вообще забыл о футболе. Чтобы не сидеть без дела, устроился на завод в Осиповичах. На тот момент у меня было только среднее образование, но на месте обучили профессии аппаратчика. Чувствовал себя там не очень. С детства занимаешься футболом, строишь карьеру, веришь в успех и в один момент приходится заканчивать из-за травмы. Как понимаете, мало приятного. Приходится идти на работу, а ты ничего делать не умеешь, кроме как играть в футбол.



Фото: ФК «Осиповичи»

Со временем заскучал по футболу и попросил тренера «Осиповичей» взять в команду. В клубе о моих способностях знали, так что особых проблем не возникло. Да еще и возможность зарабатывать подвернулась. Полгода назад устроился машинистом технических компрессоров в филиал «Газпром трансгаза» недалеко от города.

Работаю по классике пять дней в неделю с восьми утра и до полшестого вечера. К слову, осенью у нас тренировки в полпятого, приходится отпрашиваться у начальства.

На выездные матчи тоже прошу замениться. Бывало, что за 5 минут обзванивали коллег, чтобы вышли вместо меня. Иногда не везло и я шел на работу. Бывало, что не успевал с выезда добраться до города и приходилось просить ребят задержаться на смене подольше.



Фото: ФК «Осиповичи»

Я человек семейный и в лучшем случае прихожу домой к семи вечера. Конечно, жене не нравится, что я редко бываю дома, а в выходные еще и уезжаю. У нас маленький ребенок, а помочь супруге не всегда получается. Денег с футбола я зарабатываю немного. Суммы не назову, но на одну зарплату могу купить пару ботинок и все. Этих денег не хватит, чтобы прокормить семью, поэтому совмещаю. В команде много молодых парней, которые живут чисто на футбольные средства. Часто видел, как они перед игрой едят «роллтоны».

В клубе есть иногородние ребята, которые приезжают играть за нас. Однажды за день до субботней игры они пытались заселиться в общагу, но им не хватило места. Дошло до того, что собирались спать в машине. Пришлось взять ключи от своей дачи недалеко от города, чтобы парни нормально отдохнули.

«Приехали с работы и чуть не обыграли брестское «Динамо»

Игорь Анцыпов является футболистом «Клецка». Эта команда чуть не выбила из Кубка Беларуси брестское «Динамо». Зарплата в «Клецке» не дает возможности содержать семью, поэтому он устроился на работу водителем-экспедитором.

— В футболе я очень давно, прошел школу минского «Локомотива», десяток лет назад это был видный клуб. По их протекции съездил в московское «Динамо» и запорожский «Металлург». Потом был «Нафтан» и «Белтрансгаз» из Слонима. У клуба были крутые амбиции, но лет пять назад я встретил будущую жену и решил завязать с футболом.



Фото: ФК «Клецк»

Устроился менеджером по обслуживанию кассовых аппаратов и в свободное время играл на совсем любительском уровне. Минск — город большой и особо не нужно напрягаться, когда ищешь компанию на вечерний футбольчик. Перед началом прошлого сезона у «Клецка» травмировались почти все защитники. В клубе меня знали, предложили восстановить карьеру, и я с большего был не против. Как раз с работой застопорилось.

Подумал, что футбол приоритетнее, да и устроиться всегда могу. Два месяца работаю водителем-экспедитором. У нас две смены с плавающими выходными. Вдобавок, несколько раз в месяц работник должен выйти в свой выходной. Одна неделя в дневную смену, другая — в ночную. Формально смена считается вечерней, но подразделение активно до последнего клиента. Бывает, что до трех-четырех часов ночи катаешься. Берешь отгул за свой счет — обязательно отрабатываешь. Тренируемся в Минске, но даже так я не всегда успеваю на тренировки вовремя.



Фото: ФК «Клецк»

Жена с пониманием относится к моей футбольной жизни. На работе колоссальные физические нагрузки. Конечно, можно было вместо выездного матча пойти халтурить, но денег всех не заработаешь. Работа — рутина, оставляющая не самые позитивные впечатления. Лучше оставить злобу на поле, чем тащить в семью. В клубе работают почти все ребята, даже молодежь. Понятно, что футбольными харчами в нашем положении сыт не будешь. Скажем так, на одну зарплату можно приобрести одни «бэушные» бутсы или что-нибудь по мелочи из экипировки. Я стараюсь в этом видеть плюсы. Например, кубковый матч «Клецка» против брестского «Динамо». Мы же тогда все с работы на матч приехали. Кто-то даже в деловом костюме. Представьте, как полупрофессиональный клуб чуть не выбил из Кубка Беларуси команду из Высшей лиги. Жаль, что чуть-чуть не хватило.

Вообще, наш минорный футбол раньше был бодрее. Еще лет 10 назад Первая и Вторая лиги были не в таком запустении. Все ребята экипированные, на автобусах и с нормальными зарплатами. Чувствовался профессионализм, футболистов-совместителей было меньше. Пять-семь команд боролись за повышение. Сегодня такого не увидишь.