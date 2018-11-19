Мальчик или аборт. Почему на Кавказе и в Азии избавляются от неродившихся девочек

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Кифаят, Бавакан, Кистаман...

«Я тоже убийца»

«Ногами по животу лупил»

«Свекровь и муж не слушали меня»

«Решилась на аборт на пятом месяце»

«Муж заставил сделать аборт»

«Старшим в семье должен быть мальчик»

«Не жалею, что прервала ту беременность»

«Дочерей даже людьми не назовешь»

Некоторые имена в статье изменены по просьбе героинь

В 90-х годах, когда пол ребенка начали определять на ранних сроках, в таких обществах стали популярны селективные аборты: многие семьи начали избавляться от нежелательных девочек. Это привело к гендерному дисбалансу.По данным ООН, в странах Южной, Юго-Восточной и Центральной Азии разница между числом мужчин и женщин – как минимум 170 миллионов. Сложная гендерная ситуация и на Кавказе.В Азербайджане на 100 девочек приходится 114 мальчиков, в Армении – 112, в Грузии – 109. При этом нормой считается 100 девочек на 106 мальчиков.В Азербайджане есть традиция – на свадьбе брат жениха повязывает невесте красную ленточку как символ того, что до свадьбы она была девственницей. Потом он произносит фразу «Yeddi ogul isterem birce dene gız gəlin» – «Желаю семь сыновей и одну дочь-невестку». Также второй, третьей или четвертой дочери могут дать имя Гызбясти, Кифаят или Йетяр, что означает «хватит девочек».В Армении, когда невесту приводят в дом жениха, ей вручают подарки, а потом на руки дают маленького ребенка – как правило мальчика, чтобы она родила сына для своей семьи. Нежеланным девочкам здесь дают имя Бавакан – «хватит».В Дагестане таких дочерей называют Кистаман («хватит девочек») или Улангерек («давай мальчика»). У кумыков есть пословица – «От кирпича и то больше пользы, чем от девочки».Мы рассказываем истории некоторых женщин, которые решились на аборт, узнав, что это девочка.Когда 30-летняяиз Азербайджана узнала, что третий раз беременна девочкой, ее семья приказала ей избавиться от ребенка.– рассказывает она.Амину уговаривала сделать аборт даже ее гинеколог. В ответ на несогласие женщины муж пригрозил разводом и сказал, что добьется того, что он сам будет воспитывать дочерей. Амина в итоге согласилась. При этом она считает, что проведенный на 15-й неделе аборт был незаконным, так как согласно азербайджанскому законодательству операцию можно делать до 12-й недели.говорит Амина.У 30-летнейиз Азербайджана две дочери. Но родить их для нее было большим испытанием. Как только становился известным пол будущего ребенка, муж и свекровь требовали сделать аборт. И каждый раз, когда Эльназ отказывалась это делать, муж ее избивал.– говорит она.По словам Эльназ, пол детей становился известным лишь на 5-6 месяце беременности, поэтому врачи отказывались делать аборт:Нарине живет в Гехаркунике (Армения). Ее муж работает в России, к семье приезжает раз-два в год. Каждый раз он напоминал жене, что у них две дочери, а семье нужен сын. Когда Нарине забеременела в третий раз, то оказалось, что это опять девочка. После этого свекровь начала звонить сыну и настаивать, что нужно сделать аборт.Еще одна жительница Армении, Татевик, на аборт решилась на пятом месяце беременности. Уверяет, что это было только ее решение.говорит она.По данным соцопросов, 46% семей в Грузии предпочитают иметь ребенка-мальчика и только 9% – девочку. Многие женщины признают, что хотя бы раз делали аборт с целью выбора пола ребенка.говорит Ия.Жительница Грузии Теона рассказывает: когда ее родная сестра ждала ребенка, все были счастливы, а родственники мужа даже подобрали имя мальчику. Но радость продолжалась до тех пор, пока врачи не объявили пол ребенка.– вспоминает Теона.У 34-летней Марьям из Махачкалы четверо детей. Она вышла замуж в 18, сразу после окончания школы. В 19 родила старшую дочку.– рассказывает Марьям.Когда она забеременела во второй раз, выяснилось, что это снова девочки.– рассказывает Марьям.Третий раз женщина забеременела в 25. На 13-й неделе УЗИ снова показало девочку. Вспоминая прошлые упреки, Марьям сама решила прервать беременность.С четвертого раза Марьям родила сына.Акмоор живет в Кыргызстане. Ее муж всегда хотел мальчика. Когда она ждала пятого ребенка, обследование показало: снова будет девочка. Супруг так огорчился, что бросил семью.– рассказывает Акмоор.Акмоор развелась с мужем. Но результат УЗИ оказался ошибочным. У Акмоор родился мальчик. Бывший муж, узнав об этом, захотел вернуться в семью, но она его не приняла.– вспоминает Акмоор. –