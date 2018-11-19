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В Беларуси планируется создать Аудиторскую палату

20.11.2018 17:17 — Разное | Аргументы и факты  
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В Беларуси планируется создать Аудиторскую палату
Фото из открытых источников


Три объединения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся аудитом и оказанием сопутствующих услуг в Беларуси, как ожидается, войдут в состав Аудиторской палаты. Ее создание предусмотрено поправками в закон об аудиторской деятельности, сообщил член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Петр Вабищевич.

В Беларуси планируется создать Аудиторскую палату «Аудиторская экспертиза» предлагает услугу обзорной аудиторской проверки

Планируется, что палата будет единым органом самоуправления аудиторских организаций и аудиторов - индивидуальных предпринимателей. "Ее задача будет состоять в том, чтобы исключать случаи допуска на рынок недобросовестных аудиторов, заниматься контролем и внешней оценкой качества их работы. Заниматься аудиторской деятельностью в Беларуси смогут только члены палаты. Она будет выносить им за нарушения предупреждения, приостанавливать членство, если выявленные недостатки не устраняются, или исключать их вообще, что означает утрату права заниматься аудиторской деятельностью", - пояснил парламентарий.

Поправками предусмотрено также создание в Беларуси государственного реестра, в котором будет полная информация об аудиторских организациях и аудиторах-ИП. Его будут вести Министерство финансов и Аудиторская палата.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Фото из открытых источников Три объединения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся...
 
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