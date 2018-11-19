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СК назвал причину ДТП с погибшим в маршрутке ребенком - водитель потянулся за телефоном

20.11.2018 17:28 — Разное | Интерфакс  
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Расследование уголовного дела о ДТП под Брестом, в котором погиб ребенок, окончено, сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк

13 мая 42-летний водитель, управляя автомобилем Renault Master, двигался по автодороге Р-98 "Граница Республики Польша (Песчатка)-Каменец-Шерешево-Свислочь" по направлению от Каменца со скоростью около 90 км/ч и перевозил семерых пассажиров, шесть из которых не были пристегнуты ремнями безопасности при их наличии. Маршрутное такси столкнулось с двигавшимся в попутном направлении автопогрузчиком.

"Следствием было установлено, что водитель отвлекся от управления транспортным средством, потянувшись за мобильным телефоном", - говорится в сообщении.

Один несовершеннолетний пассажир от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, еще шестеро с травмами различных степеней тяжести были госпитализированы в больницу.

Следователи допросили обвиняемого, потерпевших, свидетелей, провелиосмотры и следственный эксперимент, изучили и приобщили к материалам уголовного дела заключения экспертиз.

"С целью установления дорожной обстановки на месте происшествия, обстоятельств, способствующих возникновению ДТП, определения технического состояния автомобиля Renault Master следователем были назначены автотехнические экспертизы. Согласно заключению эксперта УГКСЭ по Брестской области водитель автомобиля Renault Master располагал технической возможностью остановиться до погрузчика с момента его видимости. В ходе исследования тормозной системы и рулевого управления автомобиля каких-либо неисправностей до момента совершения ДТП не выявлено", - сообщил представитель СК.

Действия водителя следствие квалифицировало по части 2 статьи 317 ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения") Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчина не судим. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
Теги: Брест
 
 
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Расследование уголовного дела о ДТП под Брестом, в котором погиб ребенок, окончено, сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк
 
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Клiч Радзiмы
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Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
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