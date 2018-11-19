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МВД Грузии признало подлинной аудиозапись, на которой дядя Саакашвили угрожает убийством Иванишвили

20.11.2018 17:20 — Разное | Интерфакс  
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В Министерстве внутренних дел Грузии установили подлинность распространенную в октябре в СМИ аудиозапись, на которой собеседник экс-президента Михаила Саакашвили грозится нанять снайпера для ликвидации председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.

Как сообщают во вторник грузинские СМИ, в МВД Грузии заявляют, что в ходе проведенной фоноскопической экспертизы было установлено, что аудиозапись является подлинной.

В МВД отмечают, что экспертиза была проведена в рамках начатого 2 ноября по подпункту "А" третьей части статьи 158 Уголовного кодекса Грузии (нарушение тайны частной коммуникации) расследования. Также сообщается, что министерство на данном этапе пытается идентифицировать лиц, которые распространили данную аудиозапись.

В октябре грузинские издания сообщили, что на одном из украинских сайтов была размещена аудиозапись якобы телефонного разговора между М.Саакашвили и его дядей Темуром Аласания, которого СМИ называют "бывшим полковником КГБ СССР". Участники разговора обсуждали ситуацию перед выборами в Грузии.

На этой записи, предположительно, Т.Аласания в беседе с М.Саакашвили говорит о том, что "устал чего-то ждать" и готов заплатить 1 миллион (валюта не указывается) тому, кто "из снайперской винтовки убьет Бидзину".

СМИ предположили, что речь идет о лидере правящей партии Бидзине Иванишвили. Также этот же голос высказывается нецензурной лексикой в адрес грузинского народа.

Между тем, М.Саакашвили и Т.Аласания позже, комментируя эту запись, назвали ее фальшивкой.

В свою очередь Б.Иванишвили заявил в конце октября, что не может быть уверен в ее подлинности, однако в то же время отметил, что такие разговоры с участием М.Саакашвили его не удивляют.

"Я не верю в эти записи до тех пор, пока не будет установлена аутентичность, однако меня ничего не удивляет. Они (бывшие власти) на все готовы пойти", - заявил тогда Б.Иванишвили.

При этом он отметил, что его "не так уж просто ликвидировать" и призвал общественность не беспокоиться по этому поводу.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В Министерстве внутренних дел Грузии установили подлинность распространенную в октябре в СМИ аудиозапись, на которой собеседник экс-президента Михаила...
 
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Клiч Радзiмы
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Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
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