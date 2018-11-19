Банк ВТБ (Беларусь) объявил о запуске платежного сервиса Samsung Pay для держателей карточек Mastercard

Теперь держатели карточек платежной системы Mastercard банка ВТБ (Беларусь) могут оплачивать покупки на любом платежном терминале с использованием устройств Samsung.

"Благодаря собственной технологии MST (магнитная безопасная передача) Samsung Pay позволяет оплачивать покупки на любых терминалах, где принимаются обычные банковские карточки - с контактным чипом или с магнитной полосой. Данный сервис является абсолютно бесплатным для всех клиентов – необходима только активная карточка ЗАО Банк ВТБ (Беларусь). При оплате покупок дополнительная комиссия также не взимается", - отметил Дмитрий Змачинский, начальник отдела развития цифрового банкинга.

В Samsung Pay реализована трехуровневая защита, которая обеспечивает безопасность платёжных операций. Узнать об устройствах Samsung поддерживающих данный сервис можно на сайте банка.

Ранее банк ВТБ (Беларусь) первым среди банков страны представил платежный сервиса Samsung Pay для держателей карт Visa.