В Facebook и Instagram произошел глобальный сбой

У пользователей по всему миру наблюдаются проблемы с доступом к Facebook и Instagram. Об этом говорит информация с сайта Downdetector.

Сбои начали происходить около 16.00-17.00. Судя по данным Downdetector, проблемы с доступом в Instagram есть у пользователей с Восточного побережья США, Европы, Бразилии, Малайзии, Индонезии и России.



Фото: downdetector.ru

Facebook плохо работает у жителей США (например, в Нью-Йорке, Вашингтоне и Бостоне), Бразилии (Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро) и Европы (Бельгия, Нидерланды).



Фото: downdetector.ru

Проблемы с доступом к Instagram есть и у жителей Беларуси. Например, при попытке захода через сайт на компьютере появляется сообщение об ошибке. О причинах произошедшего пока не сообщается.