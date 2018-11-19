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Ровно полгода со дня свадьбы. Меган Маркл выбрала блестящий образ для торжественного концерта

20.11.2018 17:42 — Разное | СТВ  
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Меган Маркл и принц Гарри 19 ноября посетили благотворительный концерт Royal Variety Performance в Лондоне.

Меган Маркл поразила посетителей мероприятия своим внешним видом – его назвали очень удачным образом для беременной девушки. Маркл отдала предпочтение длинной черной юбке и черно-белому топу на бретелях, который был расшит пайетками. Наряд подчеркнул округлившийся живот герцогини.

Ровно полгода со дня свадьбы. Меган Маркл выбрала блестящий образ для торжественного концерта

Ровно полгода со дня свадьбы. Меган Маркл выбрала блестящий образ для торжественного концерта

Благотворительное мероприятие проходит уже более 100 лет – оно было организовано впервые в 1912 году. В нынешнем году перед гостями концерта выступили группа Take That, с участниками которой Меган Маркл удалось пообщаться, Джордж Эзра, Рик Эстли и Андреа Бочелли.

Ровно полгода со дня свадьбы. Меган Маркл выбрала блестящий образ для торжественного концерта

Принц Гарри посещает концерт не в первый раз, а вот для Меган это мероприятие стало дебютным.

Ровно полгода со дня свадьбы. Меган Маркл выбрала блестящий образ для торжественного концерта

К слову, концерт совпал с важной датой пары – ровно полгода тому назад Меган и Гарри сыграли свадьбу. Весной будущего года пара ожидает рождения первенца.

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Теги: Минск
 
 
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Меган Маркл и принц Гарри 19 ноября посетили благотворительный концерт Royal Variety Performance в Лондоне. Меган Маркл поразила посетителей мероприятия своим внешним видом...
 
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Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
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Светлы шлях
Единство
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