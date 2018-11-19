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В Аргентине назвали возможную причину крушения подлодки «Сан-Хуан»
Новости Аргентины. Специалисты из Аргентины восстановили возможный сценарий крушения подлодки «Сан-Хуан», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По их версии, 14 ноября 2017 года на борту субмарины произошел пожар.
Подлодку подняли на поверхность воды, и экипаж устранил аварию. Об этом инциденте командование лодки сообщило на берег на следующий день.
Затем подлодка «Сан-Хуан» продолжила плавание. После этого на борту снова началось возгорание. Оно привело к потере управления, и подлодка начала стремительно уходить на дно. По достижению критической глубины субмарину раздавило толщей воды.
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Новости Аргентины. Специалисты из Аргентины восстановили возможный сценарий крушения подлодки «Сан-Хуан», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По их...
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