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В Аргентине назвали возможную причину крушения подлодки «Сан-Хуан»

20.11.2018 17:32 — Разное | СТВ  
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Новости Аргентины. Специалисты из Аргентины восстановили возможный сценарий крушения подлодки «Сан-Хуан», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По их версии, 14 ноября 2017 года на борту субмарины произошел пожар.

В Аргентине назвали возможную причину крушения подлодки «Сан-Хуан»

Подлодку подняли на поверхность воды, и экипаж устранил аварию. Об этом инциденте командование лодки сообщило на берег на следующий день.

Затем подлодка «Сан-Хуан» продолжила плавание. После этого на борту снова началось возгорание. Оно привело к потере управления, и подлодка начала стремительно уходить на дно. По достижению критической глубины субмарину раздавило толщей воды.

Причины крушения аргентинской подлодки «Сан-Хуан» установят по фотографиям
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В Аргентине назвали возможную причину крушения подлодки «Сан-Хуан»

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Теги: Минск
 
 
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Новости Аргентины. Специалисты из Аргентины восстановили возможный сценарий крушения подлодки «Сан-Хуан», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По их...
 
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