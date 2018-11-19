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Уникальные материалы появятся в сети. Национальный архив начал оцифровку документов для портала «Партизаны Беларуси»
Новости Беларуси. Страницы прошлого и технологии настоящего. Национальный архив начал оцифровку документов для портала «Партизаны Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В сеть будут выложены уникальные материалы, доступ к которым сейчас можно получить лишь при личном обращении в архив.
Рукописные стенгазеты, личные дела, наградные листы партизан, редкие фото- и видеоматериалы... Интерес к военной теме со временем не угасает. Каждый месяц в архив поступает порядка 3000 запросов, в том числе из-за рубежа. Так, полиция Германии сумела в лице известного, уважаемого профессора разоблачить жестокого охранника концлагеря «Красный Берег».
Маргарита Старостенко, заведующая отделом использования документов и информации Национального архива Беларуси:
Андрей Демянюк, директор Национального архива Беларуси:
Для доступа мультимедийный «портал в прошлое» откроют в 2019 году – к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
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Уникальные материалы появятся в сети. Национальный архив начал оцифровку документов для портала «Партизаны Беларуси»
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Уникальные материалы появятся в сети. Национальный архив начал оцифровку документов для портала «Партизаны Беларуси»
Новости Беларуси. Страницы прошлого и технологии настоящего. Национальный архив начал оцифровку документов для портала «Партизаны Беларуси», сообщили в...
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