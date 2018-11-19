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Уникальные материалы появятся в сети. Национальный архив начал оцифровку документов для портала «Партизаны Беларуси»

20.11.2018 17:25 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Страницы прошлого и технологии настоящего. Национальный архив начал оцифровку документов для портала «Партизаны Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В сеть будут выложены уникальные материалы, доступ к которым сейчас можно получить лишь при личном обращении в архив.

Уникальные материалы появятся в сети. Национальный архив начал оцифровку документов для портала «Партизаны Беларуси»

Рукописные стенгазеты, личные дела, наградные листы партизан, редкие фото- и видеоматериалы... Интерес к военной теме со временем не угасает. Каждый месяц в архив поступает порядка 3000 запросов, в том числе из-за рубежа. Так, полиция Германии сумела в лице известного, уважаемого профессора разоблачить жестокого охранника концлагеря «Красный Берег».

Уникальные материалы появятся в сети. Национальный архив начал оцифровку документов для портала «Партизаны Беларуси»

Уникальные материалы появятся в сети. Национальный архив начал оцифровку документов для портала «Партизаны Беларуси»

Маргарита Старостенко, заведующая отделом использования документов и информации Национального архива Беларуси:
Эти документы они сняли, заверили соответствующим образом. Информация поступила в СМИ Германии, была обнародована. Можете себе представить, этому человеку было 80 лет, и какой позор для семьи, для него самого, для его студентов.

Уникальные материалы появятся в сети. Национальный архив начал оцифровку документов для портала «Партизаны Беларуси»

Уникальные материалы появятся в сети. Национальный архив начал оцифровку документов для портала «Партизаны Беларуси»

Андрей Демянюк, директор Национального архива Беларуси:
Мы видим огромный интерес к теме партизанского движения, к конкретным участникам партизанского движения – как со стороны наших соотечественников, так и из-за рубежа. Приходят запросы и приезжают в том числе исследователи из Германии, Соединенных Штатов, Израиля, Финляндии, то есть со всех уголков мира.

Для доступа мультимедийный «портал в прошлое» откроют в 2019 году – к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Уникальные материалы появятся в сети. Национальный архив начал оцифровку документов для портала «Партизаны Беларуси»

Уникальные материалы появятся в сети. Национальный архив начал оцифровку документов для портала «Партизаны Беларуси»

Уникальные материалы появятся в сети. Национальный архив начал оцифровку документов для портала «Партизаны Беларуси»

Уникальные материалы появятся в сети. Национальный архив начал оцифровку документов для портала «Партизаны Беларуси»
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Страницы прошлого и технологии настоящего. Национальный архив начал оцифровку документов для портала «Партизаны Беларуси», сообщили в...
 
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Газета Авангард
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Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
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