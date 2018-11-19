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Киберспортсмен VS квотербек. Какое ещё сало?
Новости Беларуси. Киберспорт в последнее время завоевывает популярность молниеносно и становится настоящей индустрией с огромными деньгами, своими звездами и собственным языком, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Разговор двух киберспортсменов человеку со стороны порой просто не понять. В киберсловаре мы разбирались вместе с представителем еще одного экзотического вида спорта. Представитель американского футбола в свою очередь подготовил для оппонента по баттлу свои загадки.
Киберспортсмен против квотербека. Кто даст больше правильных ответов, смотрите в видеоматериале.
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Новости Беларуси. Киберспорт в последнее время завоевывает популярность молниеносно и становится настоящей индустрией с огромными деньгами, своими звездами и...
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