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Киберспортсмен VS квотербек. Какое ещё сало?

20.11.2018 17:01 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Киберспорт в последнее время завоевывает популярность молниеносно и становится настоящей индустрией с огромными деньгами, своими звездами и собственным языком, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Киберспортсмен VS квотербек. Какое ещё сало?

Разговор двух киберспортсменов человеку со стороны порой просто не понять. В киберсловаре мы разбирались вместе с представителем еще одного экзотического вида спорта. Представитель американского футбола в свою очередь подготовил для оппонента по баттлу свои загадки.

Киберспортсмен против квотербека. Кто даст больше правильных ответов, смотрите в видеоматериале.

 

 
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Киберспорт в последнее время завоевывает популярность молниеносно и становится настоящей индустрией с огромными деньгами, своими звездами и...
 
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Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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