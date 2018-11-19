ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Арестован гендиректор Nissan и Renault. Он скрывал свои реальные доходы

20.11.2018 17:52 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

19 ноября в Японии арестовали генеральный директор компаний Renault и Nissan, главу альянса Nissan—Renault—Mitsubishi Карлоса Гона. Он нарушил финансовое законодательство Японии − Карлос в официальных данных занижал уровень своей премии. Ему в этом помогал исполнительный директор Nissan Грег Келли, его тоже задержали. Карлосу грозит до десяти лет тюрьмы, пишет CNN.

Отметим, что в мошенничестве Карлоса уличил информатор внутри компании. Nissan провёл собственное расследование и передал данные в прокуратуру. Карлос Гон несколько лет занижал размер своих премии в отчётах для Токийской биржи, а активы компании использовал в личных целях. Сумма ущерба достигает примерно 44 миллионов долларов.

В четверг совет директоров концерна проголосует по вопросу увольнения Гона. По словам президента Nissan Хирото Саикава, компания обнаружила и другие нарушения. Компания пообещала снять Карлоса со всех должностей, а также извинилась перед акционерами. Французские власти уже потребовали уволить Гона с руководящей должности в Renault.

Карлос Гон − легендарный кризисный менеджер, известный тем, что сумел вернуть прибыльность нескольким автогигантам. В Японии Гон − герой комиксов манга. В 2013-2016 годах он был членом совета директоров АвтоВАЗа. 

 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19 ноября в Японии арестовали генеральный директор компаний Renault и Nissan, главу альянса Nissan—Renault—Mitsubishi Карлоса Гона. Он нарушил финансовое законодательство Японии...
 
Новости дня
Новости разные
 
ЕБРР и ЕИБ выделили 168 млн евро для модернизации Минскводоканала
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика