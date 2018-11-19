Арестован гендиректор Nissan и Renault. Он скрывал свои реальные доходы

19 ноября в Японии арестовали генеральный директор компаний Renault и Nissan, главу альянса Nissan—Renault—Mitsubishi Карлоса Гона. Он нарушил финансовое законодательство Японии − Карлос в официальных данных занижал уровень своей премии. Ему в этом помогал исполнительный директор Nissan Грег Келли, его тоже задержали. Карлосу грозит до десяти лет тюрьмы, пишет CNN.

Отметим, что в мошенничестве Карлоса уличил информатор внутри компании. Nissan провёл собственное расследование и передал данные в прокуратуру. Карлос Гон несколько лет занижал размер своих премии в отчётах для Токийской биржи, а активы компании использовал в личных целях. Сумма ущерба достигает примерно 44 миллионов долларов.

В четверг совет директоров концерна проголосует по вопросу увольнения Гона. По словам президента Nissan Хирото Саикава, компания обнаружила и другие нарушения. Компания пообещала снять Карлоса со всех должностей, а также извинилась перед акционерами. Французские власти уже потребовали уволить Гона с руководящей должности в Renault.

Карлос Гон − легендарный кризисный менеджер, известный тем, что сумел вернуть прибыльность нескольким автогигантам. В Японии Гон − герой комиксов манга. В 2013-2016 годах он был членом совета директоров АвтоВАЗа.