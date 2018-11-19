В Витебской области на коррупции поймали 16 человек из кадрового реестра президента

За три года в Витебской области 16 руководителей обвинили в злоупотреблении властью и коррупции. Все они входили в кадровый реестр президента. Об этом рассказали на заседании облисполкома, где участвовали глава Администрации президента Наталья Кочанова, генпрокурор Александр Конюк и председатель КГБ Валерий Вакульчик, пишет TUT.by.

Прокурор области Вадим Сущинский отметил, что коррупция в регионе «носит бытовой характер». В Витебске 33 нарушения из 110 за девять месяцев совершили два ветеринарных врача. Они за взятки выписывали нужные разрешения. Преподаватель одного из вузов брал взятки у студентов за сдачу экзаменов.

Самые коррупционные сферы в Витебской области − это строительство, транспорт, сельское хозяйство, образование, здравоохранение и госуправление. По словам Сущинского, нужно достичь нетерпимости к коррупции в обществе. А правоохранителям, как он говорит, нужно пресекать не только мелкую коррупцию, но и риски в крупных инвестиционных проектах.