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В Витебской области на коррупции поймали 16 человек из кадрового реестра президента

20.11.2018 17:35 — Разное | KYKY  
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За три года в Витебской области 16 руководителей обвинили в злоупотреблении властью и коррупции. Все они входили в кадровый реестр президента. Об этом рассказали на заседании облисполкома, где участвовали глава Администрации президента Наталья Кочанова, генпрокурор Александр Конюк и председатель КГБ Валерий Вакульчик, пишет TUT.by.

Прокурор области Вадим Сущинский отметил, что коррупция в регионе «носит бытовой характер». В Витебске 33 нарушения из 110 за девять месяцев совершили два ветеринарных врача. Они за взятки выписывали нужные разрешения. Преподаватель одного из вузов брал взятки у студентов за сдачу экзаменов.

Самые коррупционные сферы в Витебской области − это строительство, транспорт, сельское хозяйство, образование, здравоохранение и госуправление. По словам Сущинского, нужно достичь нетерпимости к коррупции в обществе. А правоохранителям, как он говорит, нужно пресекать не только мелкую коррупцию, но и риски в крупных инвестиционных проектах.

 
Теги: Витебск
 
 
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За три года в Витебской области 16 руководителей обвинили в злоупотреблении властью и коррупции. Все они входили в кадровый реестр президента. Об этом рассказали на...
 
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Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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