Хрусталев раскритиковал БТ: Какие рейтинги? Идет вещание - и ладно

Этого 46-летнего мужчину знают все белорусские телезрители: еще в начале года он задавал «Простые вопросы» политикам, бизнесменам, звездам шоу-бизнеса и коротал «Вечер трудного дня» на канале СТВ.





Свою первую программу «Крок» на БТ он провел в 1988-м и за 30 лет сумел круто подняться по карьерной лестнице: заместитель генерального директора и генеральный продюсер Белтелерадиокомпании, генеральный продюсер ОНТ, программный директор телеканала СТС в Москве - это практически вершина профессионального телевизионного Олимпа.





Бреста Сегодня маститый деятель отечественного ТВ руководит пресс-службой компании «Евроопт». В Кобрине он выбирал детишек для поездки на «Евровидение» и сам отвечал на «простые вопросы» Вечернего





Егор Вячеславович, ситуация, когда вы, мэтр белорусской тележурналистики, ведете детские мини-конкурсы, - это с вашей стороны способ сказать, что отечественные телеканалы идут не тем курсом, или позаботиться о своих близких?





- Не все события в жизни происходят потому, что вы принимаете такие решения. Я ничего не загадывал, все получилось спонтанно: на СТВ сменилось руководство, мою программу намерены были «приостановить», и в это время я получил предложение от «Евроопта».





Приостановить? Почему? Ведь у вас были рейтинговые передачи, подобных ток-шоу до сих пор нет на белорусских телеканалах.





- Рейтинг - это сложная материя для белорусского ТВ. Потому что будет у канала высокий рейтинг или не будет - это никак не отразится на его работе. Наши телеканалы существуют по другим экономическим законам, чем, например, «Первый» или СТС в России, телевидение в Украине или в Литве.





Там на любом крупном телеканале ведется мониторинг: уже утром точно известно, как вчера страна смотрела этот канал, на какой минуте зритель «ушел», куда переключился - именно зрительский интерес дает объективный рейтинг, и если цифры упали, то канал недополучит очень крупную сумму.





У нас же абсолютно нет системы социологии, критерий оценки - «нравится - не нравится» тому или иному чиновнику. Из-за этого возникают абсурдные ситуации типа: «Давайте уберем сериалы - я их не люблю», и это при том, что на этом телеканале женщины смотрели только сериалы.





Простой пример. Когда мы выбирали ведущего новостной программы на ОНТ, Александр Аверков вел «Калыханку» и в нашем рейтинге был на последнем месте. Однако социологические исследования показали, что зрители воспринимают его серьезно, и это помогло каналу сделать правильный выбор, Аверков по сей день лучший ведущий новостного вещания.





Любой уважающий себя телеканал очень серьезно относится к рейтингу, исследует интересы зрителей, учитывает даже мелочи. А у нас в прайм-тайм, в 9 часов, может выходить нудная общественно-политическая программа, потому что чиновники, которые ее отслеживают, в 11 ложатся спать, им надо ее посмотреть, и телевизионное начальство ставит ее в эфир.





Какие рейтинги? Идет вещание - и ладно, мне бы тихо пересидеть, «возникать» не буду. Тем более что это не повлияет на уровень доходов телеканала и сотрудников.





Перефразируя известное высказывание, рейтинг - отдельно, финансы - отдельно? В этом причина слабого уровня белорусских телепрограмм по сравнению с российскими или украинскими? Если дискуссия - то не интересно, если юмор - то не смешно... Но ведь журналисты у нас неглупые. Или цензура не дает делать острые, классные передачи?





- Здесь ситуация двоякая. Дискуссионные общественно-политические программы выполняют свои функции, и работа над ними во всем мире поставлена на определенные рельсы - это управляемая дискуссия.





Дело не в цензуре - везде существует редакционная политика, и не может на телеканале, принадлежащем государству или олигарху, существовать программа, которая идет вразрез с общими установками. В Москве журналисты уже тоже не играют в игры «Я здесь самый принципиальный правдоруб».





Но есть и другая сторона: в Беларуси совершенно особая ситуация по сравнению с телевещанием в Украине или Литве. У нас изначально была заложена модель, при которой на территории страны почти в полном объеме ретранслируются российские телеканалы.





В этих условиях все, что производится на БТ-1, ОНТ, СТВ, находится в прямой конкуренции с продукцией ОРТ, РТР, НТВ, и для нас эта конкуренция заведомо проигрышная, поскольку российские федеральные телеканалы имеют неизмеримо более высокие финансовые и творческие ресурсы, возможность закупать дорогие фильмы, снимать качественные концертные программы, приглашать звезд на ток-шоу.





Эта ситуация привела к тому, что сейчас на белорусском ТВ происходит коренной надлом.





Ни один белорус не скажет «спасибо», если у нас прекратится вещание российских телеканалов и он не сможет увидеть любимые передачи.





- Существуют разные способы наполнения телеэфира. Например, украинские телеканалы покупают лучшие российские программы и делают их частью вещания без ретрансляции, наряду с собственными развлекательными и новостными передачами.





Литва в несколько раз меньше Беларуси по населению, однако имеет собственный телевизионный рекламный рынок, который выше белорусского и доходы которого идут на производство своих программ. Необходим закон о том, что телевещание в Беларуси должны осуществлять только те каналы, которые на 30-50% сделаны белорусами, на белорусских ресурсах и хорошо бы еще на белорусском языке.





В свое время страны-соседки приняли законодательные меры по защите телеэфира и тем самым сохранили свой профессиональный ресурс, да еще и наш привлекли. Если этого не сделает Беларусь, наша телеиндустрия со временем просто развалится.





Вы имеете в виду кадровый вопрос или финансовый?





- Они тесно связаны. Чтобы создавать собственный конкурентный контент, нужны высококвалифицированные кадры.





А у нас по-прежнему используется старая модель внутреннего управления, когда профессионально подготовленного сотрудника могут уволить в силу некомфортного отношения с руководителем, без оглядки на программы и рейтинги, а на его место взять человека «по блату», который не учился журналистике, не работал в ней и, естественно, не видит перспектив для развития телевидения и не готов что-то коренным образом менять.





А менять надо. Хотя бы для того, чтобы направить финансовые потоки в пользу тех, кто производит телепрограммы.





Телевидение - такой же материальный ресурс, как нефть, газ, продовольствие, и к нему, как к любому другому, много присосавшихся. Они ничего не создают, а только ретранслируют каналы и продают там рекламу, фактически забирая деньги у телеканалов, которые тратят средства на новости, ток-шоу, другие программы.





Если законодательно повернуть ситуацию так, чтобы доходы от рекламы шли только на производство социально значимых передач, и тем самым перекрыть «трубу», по которой утекают рубли, мы получим несколько миллионов для развития белорусского телевидения.





Перекрыть кислород одним, чтобы улучшить положение других? Вы считаете, это реально изменит наши телеканалы?





- Когда в индустрию вернутся деньги и придет реальная конкуренция, сюда придут или вернутся большие профессионалы, которые сейчас работают в других местах и в других странах. Не только за тем, чтобы им хорошо платили, но и за тем, чтобы интересно работать, создавать качественные национальные проекты.





Например, такие, как «Звездный цирк», который мы на ОНТ сняли раньше, чем российские каналы, наши музыкальные фильмы, например, «Дороги и песни далекой войны», «Большие гонки», которые мы в свое время снимали во Франции, или концерты белорусских музыкантов в Варшаве, или белорусский день на «Новой волне» в Юрмале - это контент совершенно другого уровня.





Конечно, нельзя в одночасье сделать рейтинговый канал, как невозможно по команде снять успешный сериал. Например, во время моей работы на СТС в Москве до того, как были сделаны популярные «Папины дочки» или «Кухня», ребята, которые их создавали, кстати, среди них большинство белорусов и даже брестчан, прошли большой путь от менее успешных «Студентов», «Туристов» и т.п.





То же самое с хорошим ток-шоу - невозможно сделать себе имя, просто взяв интервью даже у известного человека.





Скучаете по своим «Простым вопросам»?





- Вспоминаю с теплотой. У меня было несколько счастливых лет, когда я дважды в неделю общался с очень интересным человеком, причем мог задавать ему такие вопросы, которые не всегда задашь даже приятелю. Это были уникальные встречи с абсолютно разными людьми, и каждый раз, готовясь к интервью, я много читал о собеседнике, узнавал, чем он увлекается, и тоже увлекался - каждую неделю я погружался в совершенно разные миры...





Эти интервью было интересно смотреть, в отличие от многих ток-шоу на, казалось бы, острые злободневные темы.





- Можно по-прежнему делать вид, что твой телеканал создает программу, которую смотрят все, потому что больше нечего смотреть. Это не так, но многим так удобнее.





На ваш взгляд, белорусское телевидение будет развиваться своим путем, начнет перенимать опыт других стран или остановится в сравнении с интернетом?



