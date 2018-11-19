Минздрав: в Беларуси идет создание практически новой фармацевтической отрасли

"Идет создание практически новой фармацевтической отрасли с высокорентабельными производствами, соответствующими международным стандартам, надлежащей производственной практики", - заявил Малашко во вторник в Минске на региональном совещания о расширении доступа к качественным и недорогим лекарственным препаратам и диагностическим средствам в странах региона Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА).





Министр отметил, что уже на сегодняшний день в Беларуси доля отечественных лекарственных средств в стоимостном выражении составляет 53,7%.





"Зарегистрировано более 1500 торговых наименований белорусских лекарств, что позволяет эффективно лечить практически все основные заболевания; выстроить четкую систему обеспечения лекарственными средствами и вакцинами", - добавил он.









Малашко обратил внимание на налаженное производство антиретровирусных (АРВ) и противотуберкулезных лекарственных средств в Беларуси.





"В настоящее время национальное производство обеспечивает 66% от всех назначаемых схем лечения для антиретровирусной терапии", - сказал глава ведомства.





Как сообщалось со ссылкой на Минздрав Беларуси, к 2020 году в стране планируется наладить национальное производство всех необходимых стране наименований АРВ лекарственных средств.



