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Минздрав: в Беларуси идет создание практически новой фармацевтической отрасли

20.11.2018 17:32 — Разное | Партизан  
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Создание практически новой фармацевтической отрасли, уровень которой соответствует мировым стандартам, идет сегодня в Беларуси, заявил министр здравоохранения Валерий Малашко.

"Идет создание практически новой фармацевтической отрасли с высокорентабельными производствами, соответствующими международным стандартам, надлежащей производственной практики", - заявил Малашко во вторник в Минске на региональном совещания о расширении доступа к качественным и недорогим лекарственным препаратам и диагностическим средствам в странах региона Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА).

Министр отметил, что уже на сегодняшний день в Беларуси доля отечественных лекарственных средств в стоимостном выражении составляет 53,7%.

"Зарегистрировано более 1500 торговых наименований белорусских лекарств, что позволяет эффективно лечить практически все основные заболевания; выстроить четкую систему обеспечения лекарственными средствами и вакцинами", - добавил он.


Малашко обратил внимание на налаженное производство антиретровирусных (АРВ)  и противотуберкулезных лекарственных средств в Беларуси. 

"В настоящее время национальное производство обеспечивает 66% от всех назначаемых схем лечения для антиретровирусной терапии", - сказал глава ведомства.

Как сообщалось со ссылкой на Минздрав Беларуси, к 2020 году в стране планируется наладить национальное производство всех необходимых стране наименований АРВ лекарственных средств.


 
Теги: Минск
 
 
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Создание практически новой фармацевтической отрасли, уровень которой соответствует мировым стандартам, идет сегодня в Беларуси, заявил министр здравоохранения...
 
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