Невероятно! Ответственный за кибербезопасность японский министр никогда не пользовался компьютером

tribuna.com 68-летний Сакурада также ответственен за кибербезопасность летних Олимпийских игр в Токио 2020 года, пишет





«С тех пор, как мне исполнилось 25 лет и я стал независимым, я даю указания моим помощникам и секретарям. Сам я компьютером никогда в жизни не пользовался», – рассказал Сакурада.





Министр отметил, что его помощники имеют весь необходимый опыт, так что никаких проблем не будет.













Однако он не смог ответить на вопрос, использовались ли USB-устройства на японских атомных станциях, поскольку не знал, что такое USB.





«Это невероятно, когда человек, который в жизни к компьютерам не прикасался, отвечает за кибербезопасность», – отметил японский депутат Масато Имаи.