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Невероятно! Ответственный за кибербезопасность японский министр никогда не пользовался компьютером

20.11.2018 17:22 — Разное | Партизан  
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Министр кибербезопасности Японии Йошитака Сакурада признался, что никогда в жизни не пользовался компьютером.

68-летний Сакурада также ответственен за кибербезопасность летних Олимпийских игр в Токио 2020 года, пишет tribuna.com

«С тех пор, как мне исполнилось 25 лет и я стал независимым, я даю указания моим помощникам и секретарям. Сам я компьютером никогда в жизни не пользовался», – рассказал Сакурада.

Министр отметил, что его помощники имеют весь необходимый опыт, так что никаких проблем не будет. 



Однако он не смог ответить на вопрос, использовались ли USB-устройства на японских атомных станциях, поскольку не знал, что такое USB.

«Это невероятно, когда человек, который в жизни к компьютерам не прикасался, отвечает за кибербезопасность», – отметил японский депутат Масато Имаи.

 
 
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Министр кибербезопасности Японии Йошитака Сакурада признался, что никогда в жизни не пользовался компьютером.
 
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