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Россиянка Костюченко: До лета я и винтовку в руках не держала, а теперь в сборной Беларуси

20.11.2018 17:14 — Разное | Партизан  
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Биатлонистка Инна Костюченко, сменившая в межсезонье спортивное гражданство с российского на белорусское, рассказала о попадании в состав команды

– Инна, каким образом вы за межсезонье сменили сразу и вид спорта, и сборную? Дело в высокой конкуренции у нас?

– Конечно, в России высокая конкуренция, но дело не только в ней. Просто в России я не была в национальной сборной, а в Беларуси – уже в ней. Из-за шанса выступать на высоком уровне я решилась на это.

– Как вообще пришла на ум такая идея?

– Сама я об этом не думала, конечно, но во время совместных сборов с белорусами поступило предложение. И я решила рискнуть, да. Тем более что, если что-то не получится, вернуться всегда можно. Но пока начало сезона складывается удивительно. До лета я и винтовку в руках не держала, а теперь – в национальной сборной по биатлону.

– Вас в России не обвиняли в слабости, предательстве после этого?

– Нет, такого не встречала. Если бы я была в национальной сборной, я бы не перешла.

– Нет желания повторить подвиги Дарьи Домрачевой, которая в свое время в юниорском возрасте из России перешла в Беларусь, а потом стала олимпийской чемпионкой?

– Ну, Дарья перешла больше из-за того, что она сама оттуда. Но, конечно, переход в национальную сборную с более низкого уровня – это всегда переход на новый уровень, и, когда есть такая подготовка – медицина и так далее, – рост неизбежен.


– Вы же еще и сменили вид спорта, перешли из лыж в биатлон. Со стрельбой все хорошо?

– Тренера сказали, что стрелять буду, но нужно время. Пока у меня где-то 50 на 50 попаданий и промахов.

– Какие у вас планы на будущее в спортивной карьере?

– Если честно, не знаю, что будет. Я рискнула, а через год посмотрим, что будет, получится ли в Беларуси. Вообще, впереди Кубок IBU, через него буду пробиваться. Но пока я просто делаю, что мне говорят. А там посмотрим, – цитирует Костюченко tribuna.com

 
 
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Биатлонистка Инна Костюченко, сменившая в межсезонье спортивное гражданство с российского на белорусское, рассказала о попадании в состав команды
 
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Светлы шлях
Единство
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