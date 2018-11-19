Россиянка Костюченко: До лета я и винтовку в руках не держала, а теперь в сборной Беларуси

– Инна, каким образом вы за межсезонье сменили сразу и вид спорта, и сборную? Дело в высокой конкуренции у нас?





– Конечно, в России высокая конкуренция, но дело не только в ней. Просто в России я не была в национальной сборной, а в Беларуси – уже в ней. Из-за шанса выступать на высоком уровне я решилась на это.





– Как вообще пришла на ум такая идея?





– Сама я об этом не думала, конечно, но во время совместных сборов с белорусами поступило предложение. И я решила рискнуть, да. Тем более что, если что-то не получится, вернуться всегда можно. Но пока начало сезона складывается удивительно. До лета я и винтовку в руках не держала, а теперь – в национальной сборной по биатлону.





– Вас в России не обвиняли в слабости, предательстве после этого?





– Нет, такого не встречала. Если бы я была в национальной сборной, я бы не перешла.





– Нет желания повторить подвиги Дарьи Домрачевой, которая в свое время в юниорском возрасте из России перешла в Беларусь, а потом стала олимпийской чемпионкой?





– Ну, Дарья перешла больше из-за того, что она сама оттуда. Но, конечно, переход в национальную сборную с более низкого уровня – это всегда переход на новый уровень, и, когда есть такая подготовка – медицина и так далее, – рост неизбежен.









– Вы же еще и сменили вид спорта, перешли из лыж в биатлон. Со стрельбой все хорошо?





– Тренера сказали, что стрелять буду, но нужно время. Пока у меня где-то 50 на 50 попаданий и промахов.





– Какие у вас планы на будущее в спортивной карьере?



