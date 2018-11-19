Милевский: Люди не должны знать, что случилось в Бресте, это личное

- Ты часто меняешь команды. Но казалось, если бы не конфликт в Бресте, ты бы не ушел оттуда...





– Да... Это, конечно же, случилось неожиданно, никто об этом даже не думал, не ожидал. Но что произошло, то произошло. Нужно было срочно искать варианты, агент этим занимался. Брест не хочу вспоминать...









- Алиев сказал, если бы тренер так с ним поступил, он бы дал ему по морде. Что такого сказал тренер? Алиев говорил, что об этом можешь рассказать только ты...





– Я считаю, что люди не должны об этом знать. Это знает минимальное количество людей. Знаю я, Алиев, Панков, еще пару людей. Это чисто мое, личное, – сказал Милевский.