Какие иностранные инвесторы на самом деле вкладываются в Минск?

banki24.by Это выясняли





За 9 месяцев в экономику Беларуси поступило 1 450 млн USD прямых иностранных инвестиций. В этой сумме не учитываются так называемые долговые инструменты — кредиты, займы и кредиторка предприятий, поскольку подобные долги не являются инвестициями в строгом смысле слова.





Впервые за несколько лет власти смогут отчитаться о выполнении собственного плана по инвестициям. И дело не в том, что страна стала привлекательной для зарубежного бизнеса. Просто за время после кризиса чиновники на 1,1 млрд USD урезали "хотелки", подгоняя их под печальные факты.





Особняком на инвестиционной карте Беларуси всегда стояла столица. По сути, объем прямых иностранных инвестиций в Минск определяет, будет ли провален очередной годовой прогноз правительства.





В 2018 году дела с инвестициями на территории Минска идут относительно неплохо. В столице зарегистрированы и отчитываются властям головные офисы всех белорусских банков. Поэтому вложения в банковский сектор на 100% проходят как инвестиции в Минск.





За 9 месяцев 2018 года прямые инвестиции в банковский сектор составили 259,4 млн USD. В 2017 году за тот же период таких инвестиций набралось лишь 96,9 млн USD. Часть банков Беларуси активизировала финансовое сотрудничество с материнскими компаниями вне нашей страны.





Все прямые иностранные инвестиции в Минск достигли 762,6 млн USD. В прошлом году на 1 октября было 389,6 млн USD. Можно говорить, что инвестиции в банки обеспечили весомую долю прироста зарубежных вложений.









Кто дал еще сотни миллионов прироста?





Увеличение прямых инвестиций шло и в реальном секторе экономики. Они подскочили с 292,6 млн USD в 2017 году до 503,2 млн USD в 2018-м.





Огромный скачок инвестиций дали предприятия Советского района Минска. Если за январь—сентябрь 2017 года в них вложили только 10,8 млн USD, то за аналогичный период 2018-го — аж 257,1 млн USD.





Столь быстрый рост прямых иностранных инвестиций находит параллели в одной отрасли — сухопутный и трубопроводный транспорт. В 2017 году чистый отток инвестиций из этих организаций составил 2,5 млн USD, а в 2018-м уже фиксировался мощный приток в размере 220,6 млн USD.





Сопоставив факты, приходим к выводу — около 200 млн USD притока инвестиций обеспечила «дочка» Газпрома — ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».





Получается, что бывший Белтрансгаз вместе с банками дал практически весь прирост вложений в Минск и Беларусь за 2018 год. Остальные инвесторы добавили по мелочи, но не поменяли общую картину.





К тому же, большинство инвестиций в реальный сектор — банальный возврат белорусского капитала назад на родину (реинвестирование). Это отлично видно по платежному балансу Беларуси.









В общем, никакого качественного изменения ситуации в стране не произошло. Чиновники в центре и на местах продолжают бездействовать. Реальные суммы иностранных вложений настолько ничтожны, что единичные компании способны кардинально поменять инвестиционный ландшафт Беларуси.