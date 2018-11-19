«А ты куда поедешь на новогодние?» – уже сейчас начинают озадачивать вопросом друзья и родственники. И действительно, до наступления 2019-го осталось всего ничего, пора задуматься и о путешествии, раз уж празднование дома – не ваш вариант. Теплый Египет, экзотическая Куба, знакомый Крым... А что если островку лета в январе предпочесть зимнюю славянскую сказку?

Беларусь зря недооценивают, когда речь заходит о новогодних поездках. Это страна с потрясающей природой и культурой. А типичная белорусская эклектика позволит каждому найти развлечение на свой вкус. Насладиться европейской архитектурой в Гродно, посмотреть на замерзшие Витебские озера или побывать на модных тусовках в Минске – и это даже не сотая часть списка идей, как провести Новый год в Беларуси.

Особенно подкупают низкие цены и то, что визу оформлять в Беларусь не надо, да даже загранпаспорт гражданам России не нужен. «МИР 24» – о том, как незабываемо проводить 2018-й год в соседней республике.

Как провести Новый год в Беларуси

Праздники в Беларуси всегда получаются яркими и необычными из-за национального колорита. При этом для россиянина он будет одновременно интересным и понятным, близким. Конечно, самым популярным вариантом среди туристов станет Минск: на Октябрьской площади соберутся тысячи туристов и будут наблюдать за праздничными салютами. Там же, кстати, поставят одну из самых крупных в стране елок. Затем от центральной площади можно направиться в клуб, бар или даже баню. Многие из них будут открыты в новогоднюю ночь.

А может быть, вам больше хочется отправиться в Полесье и снять там тихий коттедж с живописными видами? Тихо встретить приход Нового года со своей второй половинкой под бутылку вина, или, напротив, закатить шумную вечеринку там, где вас никто не потревожит? Тогда добро пожаловать в Гомельскую область.

Еще один вариант – встретить Новый год с королевским золотым отливом в Могилевской области. Этот регион еще с царских времен является излюбленным местом императоров, поэтому там так много красивых замков, парков и монастырей. Дух захватывает лучше любого фейерверка, который вы, впрочем, тоже сможете увидеть.

В общем, вариантов масса – главное понять, что нравится именно вам.

Традиции празднования Нового года в Беларуси

Новогодние традиции жителей Беларуси в целом понятны любому жителю СНГ. Это особый микс из христианских, языческих и чисто советских поверий, которые очень давно перемешались и слились в единое целое.

Как и везде, на Новый год в Беларуси стараются накрыть богатый стол с разнообразными яствами. Блюд, говорят, должно быть 12 – чтобы достойно проводить каждый месяц уходящего года своим кушаньем. Обязательно блины, обязательно рыба, сладости и кутья. Белорусские хозяйки славятся своим умением готовить вкусно даже самые простые блюда, так что если у вас есть родственники в Беларуси – выбор места для встречи Нового года очевиден.

Ночь с 31 декабря на 1 января в республике – это всегда нарядные елки, красочные фейерверки, концерты. Некоторые по старой славянской традиции ходят колядовать. Деда Мороза, кстати, в Беларуси называют Святым Мыколой. Правда, и с российским вариантом вас всегда поймут.

Новогодние приметы в Беларуси

Белорусы стараются соблюдать различные приметы, доставшиеся им в наследство от старшего поколения. Например, трудиться первого января нельзя – иначе весь год не будешь отдыхать. Представители малого бизнеса могут совершенно бесплатно отдать товар первым покупателям в новогоднюю ночь. Считается, что из-за этого предприятие ждет коммерческий успех.

Также в Беларуси стараются соблюдать и известные во всем Содружестве приметы. Например, считается, что если в Новый год с человеком произошел какой-то случай – он будет повторяться в течение всего года. Если не вернуть перед праздником долги – потом придется расплачиваться в кратном объеме. А во время боя курантов нужно обязательно написать самое заветное желание на листке и сжечь его. Если успеешь – обязательно сбудется.

Новый год: стандартный вариант

Конечно, каждый подберет новогодний тур под себя. Предложим вам лишь один из сотен вариантов, как провести четыре дня в Беларуси с максимальной пользой.

Лучше всего начать в Минске. В столице можно посмотреть на уникальные архитектурные строения, каких вы точно не увидите нигде, кроме Беларуси. Это и Национальная библиотека, и Большой театр, и костел, и невероятная композиция у государственного музея истории Великой Отечественной. Можно успеть побывать в Троицком предместье и отправиться в этнографический музей «Дудутки». В Минске же предлагаем встретить сам Новый год: все-таки нигде больше вы такого количества развлечений, концертов и увеселительных мероприятий не найдете.

Уже в новом 2019-м году можно будет отправиться в другой знаменитый своей архитектурой город – Гродно. По пути вы встретите десятки природных и исторических памятников. Например, можно заехать в город Лида. Там находится заложенный в XIV веке замок. По нему до сих пор водят экскурсии.

В самом Гродно можно насладиться красотами Немана, побывать на Замковой горе, прогуляться по старому городу. Это спокойные места, где без лишней суеты можно прикоснуться к настоящему Средневековью. Совсем недалеко находится и туристический комплекс Коробчицы. Это территория, стилизованная под старинную белорусскую усадьбу со свойственным ей колоритом. Напитавшись местной красотой, можно и домой отправляться, благо в Гродно есть вокзал, а до аэропорта в Минске ехать всего несколько сотен километров.

Новый год: экстремальный вариант

Конечно, экстрим – это не то, за чем обычно приезжают в Беларусь. Все-таки это маленькая и уютная страна для наслаждения природой, архитектурой и добродушными людьми. Но все же есть варианты и для любителей пощекотать нервишки.

Можно, например, отметить Новый год в Березинском заповеднике. Он находится в 150 километрах от Витебска. Конечно, там давно обустроена инфраструктура, но сам факт нахождения в сотне километров от крупного города, рядом с зубрами, медведями и волками может понравиться любителям экстрима.

Еще один вариант зимнего отдыха – поездка в агроусадьбу. Их на территории Беларуси несколько. Туристам там предлагают развлечься зимней рыбалкой, купанием в проруби и даже зимней прогулкой на лошади. Необычный опыт. А если еще и в дом с настоящей печкой заселят, то такой новогодний праздник точно станет незабываемым.

Наконец, спортивный вариант – поездка в Раубичи. Это самый популярный в Беларуси горнолыжный курорт. Спуски и катки, а также аренда всевозможных сноубордов, снегоходов и саней будет работать всю новогоднюю ночь. Что может быть лучше, чем под залпы фейерверков скатиться с крутого склона?

В общем, возможностей интересно отпраздновать Новый год в Беларуси масса. Однозначно это лучший вариант для тех, кто хочет отдохнуть в интересном месте, при этом по низкой цене и со знакомой с детства атмосферой.