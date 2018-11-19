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На БелАЭС приступили к монтажу внутрикорпусных устройств реактора

20.11.2018 17:49 — Разное | Аргументы и факты  
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На БелАЭС приступили к монтажу внутрикорпусных устройств реактора
Фото из открытых источников

«Контрольная сборка реактора – это регламентная операция в процессе сооружения любого атомного объекта. Цель данной операции – подтвердить соответствие оборудования реакторной установки проектным характеристикам. В общей сложности до момента загрузки топлива реактор собирается трижды, и это позволяет обеспечить безопасную работу реакторной установки в период эксплуатации», - отметил вице-президент – директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК «АСЭ» Виталий Полянин.

На БелАЭС приступили к монтажу внутрикорпусных устройств реактора Будем ли продавать избыток электроэнергии после введения в строй БелАЭС?

Первая контрольная сборка была проведена на заводе-изготовителе, вторая ведется в настоящее время. После этого будет проведена ревизия оборудования и реактор соберут третий раз.

В ближайшее время в реактор будут установлены внутрикорпусная шахта, выгородка и блок защитных труб, после чего будет проведена проверка соответствия зазоров оборудования проектным значениям. Затем в реактор будут загружены 163 имитатора тепловыделяющих сборок.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в Островце (Республика Беларусь). Для первой в Беларуси АЭС выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.

 
 
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На энергоблоке №1 Белорусской АЭС специалисты приступили к монтажу внутрикорпусных устройств. Монтаж оборудования выполняется в рамках этапа контрольной сборки...
 
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