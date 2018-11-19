У Глеба громадное желание осуществить мечту миллионов. Но он узнал, что плей-офф Лиги наций - лишь в 2020 году

Полузащитник сборной Беларуси Александр Глеб в беседе с корреспондентом «Прессбола» Егором Бачило признался, что может отложить завершение карьеры в связи с выходом национальной команды в плей-офф Лиги наций УЕФА и появившимся шансом попасть на Евро-2020.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Вы как-то сказали, что это ваш последний сезон в карьере. Ничего не изменилось?

— Не знаю. Время покажет. Сейчас не хочу быть голословным. Доиграем сезон — матчи в чемпионате, в еврокубках. Надо попытаться выжать максимум, а там посмотрим. Конечно, буду следить за самочувствием. Само собой, с семьей посоветуюсь. У меня громадное желание сыграть в плей-офф Лиги наций, помочь осуществить мечту миллионов людей нашей страны.

Но только на нынешнем сборе узнал, что эти матчи пройдут в марте 2020-го. Я-то поначалу думал, что ближайшей весной. А полтора года — долгий срок. В общем, загадывать не будем.

— Поединок в Сан Марино стал для вас знаковым — 709-м на высшем уровне. Столько же у Александра Юревича. Похоже, на носу рекорд?

— Я, кстати, знал об этом. Мне уже доложили — пресс-атташе БАТЭ Сергей Дашкевич постарался. Хотя был готов к этому заранее. Мой друг и агент Евгений Гайдук всю эту статистику отслеживает. А рекорд — не главное для меня. Никогда об этом даже не задумывался. Вообще, мог сыграть гораздо больше. Но год пропустил из-за травмы, затем еще пауза была.

— Вам 37. А на сколько себя ощущаете себя морально и физически?

— Чувствую себя хорошо. Вес не набираю. Слава богу, серьезных травм нет. Ничего не беспокоит. И здоровье позволяет получать удовольствие от футбола, играть, а не мучиться. Конечно, восстановление в таком возрасте проходит тяжелее, чем раньше. Но это уже нюансы, — сказал Александр Глеб.

Сыграв за национальную команду в 37 лет 201 день, Александр Глеб стал вторым по возрасту футболистом, выступавшим за сборную Беларуси. В более старшем возрасте в ее составе выходил лишь Александр Кульчий. Он провел за Беларусь свой последний матч, когда ему было 38 лет 315 дней.

Во время Евро-2020 Александру Глебу будет 39 лет.