ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ЦБ призвали готовится к новым потрясениям на рынке

20.11.2018 17:18 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Расширение санкций США может вызвать новый всплеск волатильности на российском финансовом рынке, заявила во вторник первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

Новые ограничительные меры, по ее словам, способны спровоцировать "определенные оттоки капитала" и, как следствие, резкие колебания рыночных котировок.

Для российского рынка, пережившего за последние 10 лет две масштабные девальвации рубля, волатильность "является частью нормальной работы", сказала Ксения Юдаева.

"Нужно к этому быть готовым", - призвала она, напомнив, что ситуация высокой волатильности наблюдалась многократно в течение последних лет.

"За счет этой волатильности происходит адаптация экономики и финансовой системы к новой ситуации", - подчеркнула Юдаева, добавив, что у ЦБ уже сформирован набор инструментов, чтобы "сглаживать последствия" рыночных потрясений.

В 2008-и и 2014-м гг центробанк, напомним, поднимал ключевую ставку и продавал валюту из резервов, чтобы поддержать рубль, пораженный оттоком капитала и падением цен на нефть.

Старые риски остались, но к ним присоединились санкции, угадывание которых, по словам Юдаевой, не входит в задачи центробанка.

"Здесь остаточно большой элемент непредсказуемости, потому что никогда непонятно, какая конкретная мера может быть применена", - объяснила она.

С начала года в конгресс США было внесено 6 законопроектов о новых антироссийских санкциях, два из которых включают запрет на инвестиции в российский госдолг и ограничения на долларовые операции для одного или нескольких крупнейших госбанков.

С начала 2018 года зарубежные инвесторы вывели из российских гособлигаций 6,7 млрд долларов, а общий отток капитала из РФ к началу ноября достиг 42,2 млрд долларов, превысив показатель за весь прошлый год и оформив рекорд с кризисного 2014 года.

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Расширение санкций США может вызвать новый всплеск волатильности.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси планируется создать Аудиторскую палату
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика