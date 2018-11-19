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В ЦБ призвали готовится к новым потрясениям на рынке
Фото: © TVC.ru / Андрей Гуцков
Новые ограничительные меры, по ее словам, способны спровоцировать "определенные оттоки капитала" и, как следствие, резкие колебания рыночных котировок.
Для российского рынка, пережившего за последние 10 лет две масштабные девальвации рубля, волатильность "является частью нормальной работы", сказала Ксения Юдаева.
"Нужно к этому быть готовым", - призвала она, напомнив, что ситуация высокой волатильности наблюдалась многократно в течение последних лет.
"За счет этой волатильности происходит адаптация экономики и финансовой системы к новой ситуации", - подчеркнула Юдаева, добавив, что у ЦБ уже сформирован набор инструментов, чтобы "сглаживать последствия" рыночных потрясений.
В 2008-и и 2014-м гг центробанк, напомним, поднимал ключевую ставку и продавал валюту из резервов, чтобы поддержать рубль, пораженный оттоком капитала и падением цен на нефть.
Старые риски остались, но к ним присоединились санкции, угадывание которых, по словам Юдаевой, не входит в задачи центробанка.
"Здесь остаточно большой элемент непредсказуемости, потому что никогда непонятно, какая конкретная мера может быть применена", - объяснила она.
С начала года в конгресс США было внесено 6 законопроектов о новых антироссийских санкциях, два из которых включают запрет на инвестиции в российский госдолг и ограничения на долларовые операции для одного или нескольких крупнейших госбанков.
С начала 2018 года зарубежные инвесторы вывели из российских гособлигаций 6,7 млрд долларов, а общий отток капитала из РФ к началу ноября достиг 42,2 млрд долларов, превысив показатель за весь прошлый год и оформив рекорд с кризисного 2014 года.
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Расширение санкций США может вызвать новый всплеск волатильности.
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