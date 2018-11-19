В ЦБ призвали готовится к новым потрясениям на рынке

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Новые ограничительные меры, по ее словам, способны спровоцироватьи, как следствие, резкие колебания рыночных котировок.Для российского рынка, пережившего за последние 10 лет две масштабные девальвации рубля, волатильность, сказала- призвала она, напомнив, что ситуация высокой волатильности наблюдалась многократно в течение последних лет.подчеркнула Юдаева, добавив, что у ЦБ уже сформирован набор инструментов, чтобырыночных потрясений.В 2008-и и 2014-м гг центробанк, напомним, поднимал ключевую ставку и продавал валюту из резервов, чтобы поддержать рубль, пораженный оттоком капитала и падением цен на нефть.Старые риски остались, но к ним присоединились санкции, угадывание которых, по словам Юдаевой, не входит в задачи центробанка.объяснила она.С начала года в конгресс США было внесено 6 законопроектов о новых антироссийских санкциях, два из которых включают запрет на инвестиции в российский госдолг и ограничения на долларовые операции для одного или нескольких крупнейших госбанков.С начала 2018 года зарубежные инвесторы вывели из российских гособлигаций 6,7 млрд долларов, а общий отток капитала из РФ к началу ноября достиг 42,2 млрд долларов, превысив показатель за весь прошлый год и оформив рекорд с кризисного 2014 года.