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Сенатор пристыдила недовольных питанием на 3500 рублей "ужасами войны"

20.11.2018 17:04 — Разное | UDF  
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Фото: Совет Федерации
Ели меньше — а головы были «светлее».

Сенатор от Брянской области Екатерина Лахова раскритиковала предложение увеличить размер минимальной потребительской корзины до 10 тысяч рублей. Она назвала эту идею популизмом и вспомнила о скудном рационе людей во время Великой Отечественной войны, у которых «головы были светлые».

Сенатор заявила, что питаться на 3500 рублей в месяц, безусловно, трудно, однако в качестве примера она привела себя.

По словам Лаховой, она иногда целый день ест только гречку и добавила, что периодически полезно устраивать такие дни. Однако она тут же признала, что на следующий день желания продолжать в том же духе нет, передает regions.ru

Сенатор также заявила, что постоянно думает о людях, прошедших войну и перенесших «ужасы и голод».

«Какая у них была потребительская корзина? Люди выживали, как могли. И при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая!» - подчеркнула Лахова.

Сенатор также добавила, что предложить повысить прожиточный минимум легко, однако так обычно говорят люди, которые «неподготовленными приходят во власть».

Ранее саратовский депутат Николй Бондаренко предложил повысить размер потребительской корзины до 10 тысяч рублей. Перед этим он провел эксперимент, пытаясь выжить на 3500 рублей в месяц.

11 октября глава саратовского министерства труда Наталья Соколова поспорила с Бондаренко и заявила, что 3500 рублей вполне достаточно для «минимальных физиологических потребностей» и «сбалансированного, но диетического» меню. На следующий день чиновница была уволена.

 
 
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