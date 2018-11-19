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Сенатор от Брянской областираскритиковала предложение увеличить размер минимальной потребительской корзины до 10 тысяч рублей. Она назвала эту идею популизмом и вспомнила о скудном рационе людей во время Великой Отечественной войны, у которых «головы были светлые».Сенатор заявила, что питаться на 3500 рублей в месяц, безусловно, трудно, однако в качестве примера она привела себя.По словам Лаховой, она иногда целый день ест только гречку и добавила, что периодически полезно устраивать такие дни. Однако она тут же признала, что на следующий день желания продолжать в том же духе нет, передает regions.ruСенатор также заявила, что постоянно думает о людях, прошедших войну и перенесших- подчеркнула Лахова.Сенатор также добавила, что предложить повысить прожиточный минимум легко, однако так обычно говорят люди, которыеРанее саратовский депутатпредложил повысить размер потребительской корзины до 10 тысяч рублей. Перед этим он провел эксперимент, пытаясь выжить на 3500 рублей в месяц.11 октября глава саратовского министерства трудапоспорила с Бондаренко и заявила, что 3500 рублей вполне достаточно дляменю. На следующий день чиновница была уволена.