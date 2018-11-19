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Правительство подготовило проект постановления о повышении минималки. На сколько вырастут выплаты
В Беларуси хотят поднять в 2019 году минимальную заработную плату до 330 рублей — 95% минимального потребительского бюджета семьи из 4 человек. Это предусмотрено проектом постановления правительства, сообщила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич на заседании Нацсовета по трудовым и соцвопросам. Об этом
По словам Ирины Костевич, документ согласован со всеми заинтересованными сторонами. Проект постановления Совмина не согласовали только с федерацией профсоюзов, которая считает необходимым установить минимальную зарплату на уровне 100% от МПБ для семьи из 4 человек. Напомним, с 1 ноября этот показатель
Ранее премьер-министр Сергей Румас, представляя программу деятельности правительства на 2018−2020 годы на заседании палаты представителей,
Ранее в правительстве
Напомним, власти
Сейчас Беларусь заметно
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В Беларуси хотят поднять в 2019 году минимальную заработную плату до 330 рублей - 95% минимального потребительского бюджета семьи из 4 человек.
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