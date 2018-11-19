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Правительство подготовило проект постановления о повышении минималки. На сколько вырастут выплаты

20.11.2018 18:01 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси хотят поднять в 2019 году минимальную заработную плату до 330 рублей — 95% минимального потребительского бюджета семьи из 4 человек. Это предусмотрено проектом постановления правительства, сообщила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич на заседании Нацсовета по трудовым и соцвопросам. Об этом сообщает федерация профсоюзов. Сейчас минимальная заработная плата составляет 305 рублей. 


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

По словам Ирины Костевич, документ согласован со всеми заинтересованными сторонами. Проект постановления Совмина не согласовали только с федерацией профсоюзов, которая считает необходимым установить минимальную зарплату на уровне 100% от МПБ для семьи из 4 человек. Напомним, с 1 ноября этот показатель вырос до 347,74 рубля.

Ранее премьер-министр Сергей Румас, представляя программу деятельности правительства на 2018−2020 годы на заседании палаты представителей, заявил, что в Беларуси хотят повысить минимальную зарплату до минимального потребительского бюджета. «В правительстве прорабатываются подходы по доведению размера минимальной заработной платы до ее приемлемого уровня — не ниже минимального потребительского бюджета», — отметил премьер-министр.

Ранее в правительстве заявляли, что сейчас занимаются подготовкой предложения по более быстрому повышению минимальной зарплаты, ее хотят повышать раз в квартал. Сейчас минималка увеличивается один раз в год — в январе.

Напомним, власти планировали к концу 2018 года установить размер минимальной зарплаты, которая сейчас составляет 305 рублей, не ниже уровня среднедушевого минимального потребительского бюджета для семьи из четырех человек и не меньше трети от средней зарплаты по республике. Это предусмотрено генсоглашением между правительством, республиканским объединением нанимателей и профсоюзами на 2016−2018 годы.

Сейчас Беларусь заметно уступает практически всем странам-соседям по размеру минималки (ниже этот показатель только в Украине).

 
 
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В Беларуси хотят поднять в 2019 году минимальную заработную плату до 330 рублей - 95% минимального потребительского бюджета семьи из 4 человек.
 
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Новости Волковыска
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Полымя
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Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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