Правительство подготовило проект постановления о повышении минималки. На сколько вырастут выплаты

В Беларуси хотят поднять в 2019 году минимальную заработную плату до 330 рублей — 95% минимального потребительского бюджета семьи из 4 человек. Это предусмотрено проектом постановления правительства, сообщила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич на заседании Нацсовета по трудовым и соцвопросам. Об этом сообщает федерация профсоюзов. Сейчас минимальная заработная плата составляет 305 рублей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

По словам Ирины Костевич, документ согласован со всеми заинтересованными сторонами. Проект постановления Совмина не согласовали только с федерацией профсоюзов, которая считает необходимым установить минимальную зарплату на уровне 100% от МПБ для семьи из 4 человек. Напомним, с 1 ноября этот показатель вырос до 347,74 рубля.

Ранее премьер-министр Сергей Румас, представляя программу деятельности правительства на 2018−2020 годы на заседании палаты представителей, заявил , что в Беларуси хотят повысить минимальную зарплату до минимального потребительского бюджета. «В правительстве прорабатываются подходы по доведению размера минимальной заработной платы до ее приемлемого уровня — не ниже минимального потребительского бюджета», — отметил премьер-министр.

Ранее в правительстве заявляли , что сейчас занимаются подготовкой предложения по более быстрому повышению минимальной зарплаты, ее хотят повышать раз в квартал. Сейчас минималка увеличивается один раз в год — в январе.

Напомним, власти планировали к концу 2018 года установить размер минимальной зарплаты, которая сейчас составляет 305 рублей, не ниже уровня среднедушевого минимального потребительского бюджета для семьи из четырех человек и не меньше трети от средней зарплаты по республике. Это предусмотрено генсоглашением между правительством, республиканским объединением нанимателей и профсоюзами на 2016−2018 годы.

Сейчас Беларусь заметно уступает практически всем странам-соседям по размеру минималки (ниже этот показатель только в Украине).