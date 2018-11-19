Новости Беларуси. В Беларуси простились с футбольным тренером Владимиром Журавлем, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На 48 году жизни скончался футбольный тренер Владимир Журавель

Владимир Журавель возглавлял команды «Динамо-Брест и «Динамо- Минск», «Гомель» и солигорский «Шахтер». Вместе с белорусами скорбит и карагандинский «Шахтер». В свои 48 он мог сделать еще очень много.





Юрий Пудышев, тренер дублирующего состава ФК БАТЭ:

Дипломат был и Кубок выигрывал здесь, в Беларуси, молодец. Встречаешь его – он всё время с улыбкой.















