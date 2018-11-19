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В Беларуси простились с футбольным тренером Владимиром Журавлем
Новости Беларуси. В Беларуси простились с футбольным тренером Владимиром Журавлем, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Владимир Журавель возглавлял команды «Динамо-Брест и «Динамо- Минск», «Гомель» и солигорский «Шахтер». Вместе с белорусами скорбит и карагандинский «Шахтер». В свои 48 он мог сделать еще очень много.
Юрий Пудышев, тренер дублирующего состава ФК БАТЭ:
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Новости Беларуси. В Беларуси простились с футбольным тренером Владимиром Журавлем, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На 48 году жизни скончался футбольный тренер...
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