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В Беларуси простились с футбольным тренером Владимиром Журавлем

20.11.2018 17:51 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Беларуси простились с футбольным тренером Владимиром Журавлем, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На 48 году жизни скончался футбольный тренер Владимир Журавель

Владимир Журавель возглавлял команды «Динамо-Брест и «Динамо- Минск», «Гомель» и солигорский «Шахтер». Вместе с белорусами скорбит и карагандинский «Шахтер». В свои 48 он мог сделать еще очень много.

В Беларуси простились с футбольным тренером Владимиром Журавлем

Юрий Пудышев, тренер дублирующего состава ФК БАТЭ:
Дипломат был и Кубок выигрывал здесь, в Беларуси, молодец. Встречаешь его – он всё время с улыбкой.

В Беларуси простились с футбольным тренером Владимиром Журавлем

В Беларуси простились с футбольным тренером Владимиром Журавлем

В Беларуси простились с футбольным тренером Владимиром Журавлем

В Беларуси простились с футбольным тренером Владимиром Журавлем
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Теги: Брест, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси простились с футбольным тренером Владимиром Журавлем, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На 48 году жизни скончался футбольный тренер...
 
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Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
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