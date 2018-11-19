ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уголовное дело завели на минского маршрутчика после ДТП с автобусом

20.11.2018 17:57 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Уголовное дело завели на минского маршрутчика после ДТП с автобусом
Фото СК

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением Следственного комитета по Минску устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на ул.Матусевича. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, сегодня 39-летний водитель микроавтобуса Mercedes на по ул. Матусевича совершил столкновение с двигавшимся попутно автобусом МАЗ. Следователем с участием эксперта и сотрудников ГАИ проведен осмотр места происшествия. Назначены автотехническая и судебно-медицинские экспертизы, производство которых поручено специалистам ГКСЭ.

По предварительным данным, 6 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, им оказана необходимая медицинская помощь. "В отношении водителя маршрутного такси возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения)", - проинформировали в СК.

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о вышеуказанном происшествии, следствие просит обратиться в УСК по г. Минску по адресу: Минск, ул. Первомайская, 7 или по телефону: (8017) 389-55-55.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением Следственного комитета по Минску устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на ул.Матусевича....
 
Новости дня
Новости разные
 
У Глеба громадное желание осуществить мечту миллионов. Но он узнал, что плей-офф Лиги наций - лишь в 2020 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика