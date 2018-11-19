Уголовное дело завели на минского маршрутчика после ДТП с автобусом

Фото СК

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением Следственного комитета по Минску устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на ул.Матусевича. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, сегодня 39-летний водитель микроавтобуса Mercedes на по ул. Матусевича совершил столкновение с двигавшимся попутно автобусом МАЗ. Следователем с участием эксперта и сотрудников ГАИ проведен осмотр места происшествия. Назначены автотехническая и судебно-медицинские экспертизы, производство которых поручено специалистам ГКСЭ.

По предварительным данным, 6 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, им оказана необходимая медицинская помощь. "В отношении водителя маршрутного такси возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения)", - проинформировали в СК.

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о вышеуказанном происшествии, следствие просит обратиться в УСК по г. Минску по адресу: Минск, ул. Первомайская, 7 или по телефону: (8017) 389-55-55.-0-