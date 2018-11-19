В Facebook и Instagram произошел глобальный сбой

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20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В работе соцсетей Facebook и Instagram произошел глобальный сбой. Об этом сообщает информационный портал РБК, ссылаясь на данные ресурса Downdetector.

Пользователи соцсети Instagram отмечают, что у них недоступна лента подписок, а также отсутствует возможность обмениваться личными сообщениями.

Сообщения о сбое в Instagram оставляют интернет-пользователи из Великобритании, Нидерландов, Германии, Польши, Испании, Украины. Поступают жалобы на работу Instagram также из Нью-Йорка и с Восточного побережья Южной Америки.

Кроме того, зафиксирован резкий рост числа жалоб на проблемы в работе Facebook. Соцсеть не грузится, не позволяет переходить по ссылкам. Сбои в работе Facebook наблюдаются и в Беларуси.-0-