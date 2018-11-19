Акция «Не прожигай свою жизнь!» в Осиповичах

На территории Осиповичского района стартовала республиканская акция «Не прожигай свою жизнь!», которая прошла в общественном транспорте.





Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью районного отдела по ЧС Александр Токарев и активисты БМООСП ГУО «Средняя школа №1 г.Осиповичи им. Б.М.Дмитриева» провели профилактические беседы с пассажирами автобусных маршрутах №1, 7, 10 и 12.







Жителями города рассказали об опасности курения в постели, и к каким трагическим последствиям это может привести. Помимо этого была освещена обстановка с пожарами на территории района и области, приведены примеры пожаров, которые произошли по причине неосторожного обращения с огнем при курении. Чтобы придать узнаваемость акции, всем гражданам раздавались тематические листовки.







Так же Александр Токарев напомнил, чтобы граждане были более внимательны вопросам безопасности жизнедеятельности и обращали внимание, кто проживает с ними рядом.

Инспектор ГПиВсО Осиповичского РОЧС

Александр Токарев