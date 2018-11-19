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Акция «Не прожигай свою жизнь!» в Осиповичах
20.11.2018 — Разное | Асiповiцкi край
На территории Осиповичского района стартовала республиканская акция «Не прожигай свою жизнь!», которая прошла в общественном транспорте.
Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью районного отдела по ЧС Александр Токарев и активисты БМООСП ГУО «Средняя школа №1 г.Осиповичи им. Б.М.Дмитриева» провели профилактические беседы с пассажирами автобусных маршрутах №1, 7, 10 и 12.
Жителями города рассказали об опасности курения в постели, и к каким трагическим последствиям это может привести. Помимо этого была освещена обстановка с пожарами на территории района и области, приведены примеры пожаров, которые произошли по причине неосторожного обращения с огнем при курении. Чтобы придать узнаваемость акции, всем гражданам раздавались тематические листовки.
Так же Александр Токарев напомнил, чтобы граждане были более внимательны вопросам безопасности жизнедеятельности и обращали внимание, кто проживает с ними рядом.
Инспектор ГПиВсО Осиповичского РОЧС
Александр Токарев
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На территории Осиповичского района стартовала республиканская акция «Не прожигай свою жизнь!», которая прошла в общественном транспорте. Инспектор группы...
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