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Акция «Не прожигай свою жизнь!» в Осиповичах

20.11.2018 — Разное | Асiповiцкi край  
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На территории Осиповичского района стартовала республиканская акция «Не прожигай свою жизнь!», которая прошла в общественном транспорте.

Акция «Не прожигай свою жизнь!» в Осиповичах

Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью районного отдела по ЧС Александр Токарев и активисты БМООСП ГУО «Средняя школа №1 г.Осиповичи им. Б.М.Дмитриева» провели профилактические беседы с пассажирами автобусных маршрутах №1, 7, 10 и 12.


Акция «Не прожигай свою жизнь!» в Осиповичах

Жителями города рассказали об опасности курения в постели, и к каким трагическим последствиям это может привести. Помимо этого была освещена обстановка с пожарами на территории района и области, приведены примеры пожаров, которые произошли по причине неосторожного обращения с огнем при курении. Чтобы придать узнаваемость акции, всем гражданам раздавались тематические листовки.


Акция «Не прожигай свою жизнь!» в Осиповичах

Так же Александр Токарев напомнил, чтобы граждане были более внимательны вопросам безопасности жизнедеятельности и обращали внимание, кто проживает с ними рядом.

Инспектор ГПиВсО Осиповичского РОЧС

Александр Токарев

 
 
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На территории Осиповичского района стартовала республиканская акция «Не прожигай свою жизнь!», которая прошла в общественном транспорте. Инспектор группы...
 
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