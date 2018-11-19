Это день посвящен мировому единству и благосостоянию подрастающего поколения.

Всемирный день ребенка отмечают 20 ноября во всех странах ООН. Этот день был учрежден по инициативе Генеральной Ассамблеи в еще 1954 году.

В этот день в 1959 году была опубликована "Декларация прав ребенка", а в 1989 году — "Конвенция прав ребенка".

На уровне ООН утверждены и четыре принципа защиты детей:

- жизнь ребенка: стабильное состояние физического и морального здоровья;

- развитие: доступное образование - школы, спортивные объекты и т.д.;

- защита от негативных влияний окружающей среды;

- вовлеченность в общественную жизнь.

Главной задачей этого дня считается улучшение качества жизни маленьких жителей нашей планеты. В день ребенка большинство мировых организаций проводят различные благотворительные активности, акции и мероприятия.

Дети и подростки являются самыми уязвимыми членами нашего общества. В наше время их права не всегда добросовестно соблюдаются. Многие дети живут в плохих условиях - небезопасном и недостойном жилье и антисанитарии.

По статистике ООН ежегодно, так и не дожив до пяти лет, умирает более 10 миллионов детей. Многие терпят физические и умственные заболевания.



