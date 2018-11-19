Минчанин разбил стекло в чужой машине, но уголовное дело завели на хозяина авто

В Минске мужчина написал заявление в милицию за повреждение автомобиля, а в итоге на него же и завели уголовное дело. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома .



Фото: guvd.gov.by

На прошлой неделе в милицию обратился мужчина и написал заявление о повреждении машины. Мол, неизвестный человек разбил стекло в его автомобиле накануне вечером.

Милиция нашла 32-летнего мужчину, который повредил машину. Он объяснил, что во время диалога хозяин машины беспричинно ударил его в область груди, поэтому тот и разбил стекло автомобиля.



Фото: guvd.gov.by

В итоге уголовное дело по части 1 статьи 339 (Хулиганство) УК было возбуждено в отношении хозяина машины. Санкция этой части статьи предусматривает наказание в виде общественных работ или штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до двух лет, или лишения свободы на срок до трех лет.

Что же касается 32-летнего минчанина, который повредил машину, то в отношении него проводится проверка.