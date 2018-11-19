В Ивановском районе провисший электропровод срезал кабину ГАЗа: водитель погиб

Ивановские следователи устанавливают обстоятельства гибели водителя ГАЗ-53, сообщает Следственный комитет.



Фото: Следственный комитет

17 ноября 30-летний водитель ГАЗ-53 выезжал из леса в направлении агрогородка Мотоль. Во время движения автомобиль зацепился за провисший провод линии электропередачи. Провод «перерезал» верхнюю часть кабины, а водитель получил телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия.

Как было установлено, в тот день на участке проводились работы по устранению недостатков в линии электропередачи. На момент происшествия провод был обесточен.

В отношении начальника участка филиала осуществлявшей обслуживание участка организации следствием возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.