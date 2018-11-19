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Главную елку Бреста начали монтировать на площади Ленина
20.11.2018 19:08 — Разное | Виртуальный Брест
По всей стране началась подготовка площадей к Новому году. Одновременно с Брестом начали монтировать стальную конструкцию в Гродно, а в Минске зеленые каркасы начали устанавливать еще в начале ноября. Устанавливают конструкцию, которая станет стержнем главного украшения площади Ленина, рабочие ДЭПа.
Сначала крепится стальная вертикальная основа, которая прочно крепится к поверхности четырьмя опорами. Это необходимо для обеспечения безопасности – зимой бывают сильные ветры и обильные снегопады.
Затем конструкция будет украшена свежим зелёным лапником – это обеспечит Брестский «Коммунальник». Такой подход позволяет беречь крупные деревья. Следующим этапом будет непосредственное украшение ветвей световыми гирляндами и игрушками.
В этот же день начался монтаж светового украшения на площади, фонтан уже укутан огнями.
А такой елка была в прошлом году.
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По всей стране началась подготовка площадей к Новому году. Одновременно с Брестом начали монтировать стальную конструкцию в Гродно, а в Минске зеленые каркасы...
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