Главную елку Бреста начали монтировать на площади Ленина

По всей стране началась подготовка площадей к Новому году. Одновременно с Брестом начали монтировать стальную конструкцию в Гродно, а в Минске зеленые каркасы начали устанавливать еще в начале ноября. Устанавливают конструкцию, которая станет стержнем главного украшения площади Ленина, рабочие ДЭПа.



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Сначала крепится стальная вертикальная основа, которая прочно крепится к поверхности четырьмя опорами. Это необходимо для обеспечения безопасности – зимой бывают сильные ветры и обильные снегопады.



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Затем конструкция будет украшена свежим зелёным лапником – это обеспечит Брестский «Коммунальник». Такой подход позволяет беречь крупные деревья. Следующим этапом будет непосредственное украшение ветвей световыми гирляндами и игрушками.



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В этот же день начался монтаж светового украшения на площади, фонтан уже укутан огнями.



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А такой елка была в прошлом году.



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