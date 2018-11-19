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В Беларуси предлагается ввести уголовную ответственность за реабилитацию нацизма

20.11.2018 19:08 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Беларуси разработан законопроект об изменении законов по вопросу усиления борьбы с пропагандой нацизма и экстремизма. Среди нововведений - уголовная ответственность за реабилитацию нацизма. Текст документа размещен на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60800.php

В Беларуси предлагается ввести уголовную ответственность за реабилитацию нацизма

Корректировки предлагается внести в ст.130 Уголовного кодекса. Теперь ее санкция будет распространяться не только на умышленные действия, направленные на разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, но и на реабилитацию нацизма. Согласно УК, такие преступления наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

Изменения планируется внести и в КоАП. Разработчики законопроекта предлагают предусмотреть административную ответственность за пропаганду, публичное демонстрирование, изготовление, распространение символики или атрибутики экстремистских и террористических организаций. Ответственность такая же, как и за аналогичные действия с нацистской символикой или атрибутикой: для физлиц – штрафы до десяти базовых величин (1 БВ в настоящее время равна Br24,5) или административный арест, для ИП – штраф до 50 базовых, для юрлиц - до 200 БВ с конфискаций предмета административного правонарушения, а также орудий и средств совершения нарушения или без конфискации.

Одновременно законопроектом предлагается ввести ответственность за такие правонарушения, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания. В этом случае наказанием для физического лица может стать штраф от 10 до 20 базовых величин или административный арест, для ИП - штраф в 20-50 базовых, для юрлиц - 50-200 БВ. Во всех трех случаях может применяться конфискация предмета административного правонарушения, а также орудий и средств его совершения.

Поправки планируется внести также в закон "О противодействии экстремизму". В нем, как ожидается, будет разъяснено, что понимается под терминами "нацизм", "нацистская символика и атрибутика", "реабилитация нацизма". Что касается последнего, то, по мнению авторов законопроекта, речь, в частности, идет об оправдании идеологии и практики нацизма, одобрении или отрицании преступлений против мира и безопасности человечества, военных и других преступлений, прославлении военных преступников и преступных организаций.

 
 
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В Беларуси разработан законопроект об изменении законов по вопросу усиления борьбы с пропагандой нацизма и экстремизма. Среди нововведений - уголовная...
 
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Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
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