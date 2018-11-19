ХVII турнир по волейболу памяти Героя Беларуси В.Н.Карвата стартовал в Ленинском районе

Администрация Ленинского района, управление по образованию, Ленинский районный комитет «БРСМ» г. Бреста проводят ХVII турнир по волейболу памяти Героя Беларуси В.Н.Карвата среди учащейся и рабочей молодежи Ленинского района.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60796.php

Читать полностью в источнике с фото:





В турнире принимают участие 14 команд учащейся молодежи. Игры проходят на спортивных базах учреждений образования района по отдельному графику. Игры среди работающей молодежи проходят на базе УО «Брестский государственный торгово-технологический колледж».



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60796.php

Читать полностью в источнике с фото:





1-й игровой день турнира среди работающей молодежи уже вошел в историю. Команды группы «А» очень сильные, сыгранные, поэтому интрига дальнейших игр обещает быть интересной. Все без исключения коллективы в первый день показали хороший командный дух и волю к победе.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60796.php

Читать полностью в источнике с фото:





Финальные игры состоятся 28 ноября, в день рождения героя.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60796.php

Читать полностью в источнике с фото:





Публикуем график игр среди команд работающей молодежи Ленинского района г. Бреста.

19.11.2018 (Группа А)

18.00-19.00. ОАО «Брестский мясокомбинат» - ОВД Ленинского района г. Бреста

19.00-20.00. РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» - ОАО «Брестское пиво».

20.00-21.00. ОАО «Брестский мясокомбинат» - РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру».

20.11.2018 (Группа В)

18.00-19.00. ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко» - ОАО «Продтовары».

19.00-20.00. ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко» - СП «Санта Бремор» ООО.

20.00-21.00. ОАО «Продтовары» - СП «Санта Бремор» ООО

21.11.2018 (Группа С)

18.00-19.00. УЗ «Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии» - УЗ «Брестская городская поликлиника № 1 г. Бреста»

19.00-20.00. УЗ «Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии» - УО «Брестский государственный торгово-технологический колледж».

20.00-21.00 УЗ «Брестская городская поликлиника № 1 г. Бреста» - УО «Брестский государственный торгово-технологический колледж».

22.11.2018 (Группа D)

18.00-19.00. Союз молодежи Ленинского района г. Бреста - КУП «Брестский городской ремонтно-строительный трест».

19.00-20.00. Союз молодежи Ленинского района г. Бреста - ОАО «Брестхлебопродукт».

20.00-21.00. КУП «Брестский городской ремонтно-строительный трест» - ОАО «Брестхлебопродукт».

23.11.2018 (Группа A)

18.00-19.00. ОАО «Брестский мясокомбинат» - ОАО «Брестское пиво».

19.00-20.00. РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» - ОВД администрации Ленинского района г. Бреста.

20.00-21.00. ОВД администрации Ленинского района г. Бреста - ОАО «Брестское пиво».

Ждем болельщиков! Дата, место и время финальных игр сообщим дополнительно.