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ХVII турнир по волейболу памяти Героя Беларуси В.Н.Карвата стартовал в Ленинском районе
20.11.2018 19:08 — Разное | Виртуальный Брест
Администрация Ленинского района, управление по образованию, Ленинский районный комитет «БРСМ» г. Бреста проводят ХVII турнир по волейболу памяти Героя Беларуси В.Н.Карвата среди учащейся и рабочей молодежи Ленинского района.
В турнире принимают участие 14 команд учащейся молодежи. Игры проходят на спортивных базах учреждений образования района по отдельному графику. Игры среди работающей молодежи проходят на базе УО «Брестский государственный торгово-технологический колледж».
1-й игровой день турнира среди работающей молодежи уже вошел в историю. Команды группы «А» очень сильные, сыгранные, поэтому интрига дальнейших игр обещает быть интересной. Все без исключения коллективы в первый день показали хороший командный дух и волю к победе.
Финальные игры состоятся 28 ноября, в день рождения героя.
Публикуем график игр среди команд работающей молодежи Ленинского района г. Бреста.
19.11.2018 (Группа А)
18.00-19.00. ОАО «Брестский мясокомбинат» - ОВД Ленинского района г. Бреста
19.00-20.00. РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» - ОАО «Брестское пиво».
20.00-21.00. ОАО «Брестский мясокомбинат» - РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру».
20.11.2018 (Группа В)
18.00-19.00. ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко» - ОАО «Продтовары».
19.00-20.00. ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко» - СП «Санта Бремор» ООО.
20.00-21.00. ОАО «Продтовары» - СП «Санта Бремор» ООО
21.11.2018 (Группа С)
18.00-19.00. УЗ «Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии» - УЗ «Брестская городская поликлиника № 1 г. Бреста»
19.00-20.00. УЗ «Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии» - УО «Брестский государственный торгово-технологический колледж».
20.00-21.00 УЗ «Брестская городская поликлиника № 1 г. Бреста» - УО «Брестский государственный торгово-технологический колледж».
22.11.2018 (Группа D)
18.00-19.00. Союз молодежи Ленинского района г. Бреста - КУП «Брестский городской ремонтно-строительный трест».
19.00-20.00. Союз молодежи Ленинского района г. Бреста - ОАО «Брестхлебопродукт».
20.00-21.00. КУП «Брестский городской ремонтно-строительный трест» - ОАО «Брестхлебопродукт».
23.11.2018 (Группа A)
18.00-19.00. ОАО «Брестский мясокомбинат» - ОАО «Брестское пиво».
19.00-20.00. РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» - ОВД администрации Ленинского района г. Бреста.
20.00-21.00. ОВД администрации Ленинского района г. Бреста - ОАО «Брестское пиво».
Ждем болельщиков! Дата, место и время финальных игр сообщим дополнительно.
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Администрация Ленинского района, управление по образованию, Ленинский районный комитет «БРСМ» г. Бреста проводят ХVII турнир по волейболу памяти Героя Беларуси...
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