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Республиканский молодежный проект «100 идей для Беларуси»

20.11.2018 19:08 — Разное | Виртуальный Брест  
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20 ноября в ЗАО «Брестский научно-технологический парк» состоялся межрегиональный этап республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси", где приняли участие юные ученые из 6 районов Брестской области: Брестского, Жабинковского, Кобринского, Малоритского, а также из г.Бреста, представители УО "БрГУ имени А.С.Пушкина и УО "БрГТУ". Всего на данном этапе было представлено 20 проектов в 6 номинациях.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60794.php

Республиканский молодежный проект «100 идей для Беларуси»

В состав экспертной комиссии вошли представители исполнительной власти города, руководства областной организации БРСМ и представители Брестского научно-технологического парка. С приветственным словом к присутствующим обратился первый заместитель председателя Брестского городского исполнительного комитета Вадим Кравчук, отметив значимость каждого представленного проекта, для города и страны в целом.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60794.php

Республиканский молодежный проект «100 идей для Беларуси»

«100 идей для Беларуси» – республиканский конкурс, организатором которого является Общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи». Конкурс проводит отбор лучших проектов в различных сферах, которые могли бы быть полезны для общества.

Цель конкурса – активировать инновационное мышление молодежи, привлечение ее к решению задач социально-экономического развития Республики Беларусь, стимулирования гражданских инициатив к реализации инновационных проектов и научно-технических разработок.

В результате было выбрано 6 победителей в следующих номинациях:

«Промышленные строительные технологии и производство» - Терещук Вадим, проект «Пылесос из пластиковой бутылки»;

«Промышленные и строительные технологии и производство» - Аллакаев Сергей, Редько Алексей, Скарубо Артем, проект «Разработка системы управления роботом по одеванию топеров»;

«Общество, экономика и социальная сфера» - Косынюк Екатерина, проект «Утраченное православное наследие Кобринщины»;

«Энергетика и энергоэффективность» - Рудич Артур, проект «Катушка тесла»;

«Информационно-коммуникационные и авиакосмические технологии» - Кульбеда Денис и Терешкевич Николай, проект «Встраиваемое информационное табло с функциями агрегации информационного контента и персонализацией оповещения пользователей»;

 
Теги: Брест
 
 
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20 ноября в ЗАО «Брестский научно-технологический парк» состоялся межрегиональный этап республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси", где приняли...
 
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Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
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