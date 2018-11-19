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Бывший помощник Горди Дуайера и экс-форвард сборной Беларуси стал главным тренером "Бреста"

20.11.2018 18:53 — Разное | Tut.by  
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Новым главным тренером хоккейного клуба «Брест» стал 37-летний Константин Кольцов, который с лета 2017 года был помощником Горди Дуайера в минском «Динамо», сообщает официальная страница ХК «Брест» во «ВКонтакте».


Константин Кольцов. Фото: vk.com/brest_hc

Контракт с «Брестом» Константин Кольцов заключил до конца нынешнего сезона с возможностью продления.

На посту рулевого «Бреста» Кольцов сменил Андрея Ковалева, который после отставки Горди Дуайера пополнил штаб нового наставника минского «Динамо» Андрея Сидоренко.

Константин Кольцов провел 144 матча и набрал 38 (12+26) очков в НХЛ в составе «Питтсбург Пингвинз», является чемпионом российской суперлиги (2008) и обладателем Кубка Гагарина (2011) в составе «Салавата Юлаева». Участник 9 чемпионатов мира и двух Олимпийских игр (2002, 2010) в составе сборной Беларуси.

Игровую карьеру завершил в 2016-м в минском «Динамо».

«Брест» играет в экстралиге «Б» чемпионата Беларуси и с 34 очками в 17 матчах занимает 4-е место среди 9 команд в турнирной таблице.

 
Теги: Брест
 
 
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Новым главным тренером хоккейного клуба "Брест" стал 37-летний Константин Кольцов, который с лета 2017 года был помощником Горди Дуайера в минском "Динамо".
 
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