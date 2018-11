Кошка телеведущего в США открыла кран с водой − и уничтожила целый особняк

Фрэнки Муниз, ведущий американского телешоу «Танцы со звёздами: юниоры», лишился своего дома из-за кошки. Он на несколько дней улетел во Францию на похороны дяди, а в это время его кошка открыла водопроводный кран. И, когда Фрэнки вернулся домой, четыре из пяти этажей его дома были затоплены. Об этом он рассказал в твиттере.

«Все, что у меня есть, уничтожено. Каждая стена, произведения искусства, личные фотографии, мебель… Все потому, что моя кошка случайно открыла кран несколько дней назад, пока нас не было», − написал актёр.

I arrived home from my uncle's funeral to find 4 of my 5 story brownstone home under 3 feet of water. Everything I own, destroyed. Every wall, piece of artwork, personal photos, furniture... All because my cat accidentally turned on a sink a few days ago while we were gone.

Для Муниза это вышла по-настоящему ужасная неделя. Он написал, что за два дня плакал больше, чем за всю жизнь: «Я опустошён и измучен после смерти дяди, 45 часов во Францию и обратно и этой катастрофы. <...> Простите, что так вышло. Мне просто нужна поддержка».

I'm devastated and exhausted from a tough week with the loss of my Uncle Skip, 45 hours of travel to and from France to walk in to find this disaster. I've cried more yesterday and today then my whole life combined. Forgive me for venting.. I just need some support.