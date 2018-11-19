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Кошка телеведущего в США открыла кран с водой − и уничтожила целый особняк
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Фрэнки Муниз, ведущий американского телешоу «Танцы со звёздами: юниоры», лишился своего дома из-за кошки. Он на несколько дней улетел во Францию на похороны дяди, а в это время его кошка открыла водопроводный кран. И, когда Фрэнки вернулся домой, четыре из пяти этажей его дома были затоплены. Об этом он
«Все, что у меня есть, уничтожено. Каждая стена, произведения искусства, личные фотографии, мебель… Все потому, что моя кошка случайно открыла кран несколько дней назад, пока нас не было», − написал актёр.
Для Муниза это вышла по-настоящему ужасная неделя. Он написал, что за два дня плакал больше, чем за всю жизнь: «Я опустошён и измучен после смерти дяди, 45 часов во Францию и обратно и этой катастрофы. <...> Простите, что так вышло. Мне просто нужна поддержка».
Убытки оцениваются в несколько миллионов долларов. Где сейчас кот, Фрэнки почему-то нигде не написал.
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Фрэнки Муниз, ведущий американского телешоу «Танцы со звёздами: юниоры», лишился своего дома из-за кошки. Он на несколько дней улетел во Францию на похороны дяди, а...
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