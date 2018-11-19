ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кошка телеведущего в США открыла кран с водой − и уничтожила целый особняк

20.11.2018 18:08 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Фрэнки Муниз, ведущий американского телешоу «Танцы со звёздами: юниоры», лишился своего дома из-за кошки. Он на несколько дней улетел во Францию на похороны дяди, а в это время его кошка открыла водопроводный кран. И, когда Фрэнки вернулся домой, четыре из пяти этажей его дома были затоплены. Об этом он рассказал в твиттере.

«Все, что у меня есть, уничтожено. Каждая стена, произведения искусства, личные фотографии, мебель… Все потому, что моя кошка случайно открыла кран несколько дней назад, пока нас не было», − написал актёр.

Для Муниза это вышла по-настоящему ужасная неделя. Он написал, что за два дня плакал больше, чем за всю жизнь: «Я опустошён и измучен после смерти дяди, 45 часов во Францию и обратно и этой катастрофы. <...> Простите, что так вышло. Мне просто нужна поддержка».

Убытки оцениваются в несколько миллионов долларов. Где сейчас кот, Фрэнки почему-то нигде не написал.

 

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фрэнки Муниз, ведущий американского телешоу «Танцы со звёздами: юниоры», лишился своего дома из-за кошки. Он на несколько дней улетел во Францию на похороны дяди, а...
 
Новости дня
Новости разные
 
Европейский инвестиционный банк подписал с Беларусью два соглашения на 160 млн евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика