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Скидки на золото - 90%, на холодильники -15%. В каких магазинах и ТЦ искать скидки в "черную пятницу"

20.11.2018 19:22 — Разное | Tut.by  
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В Минске 23 ноября пройдет «черная пятница». В этот день некоторые белорусские магазины обещают скидки на продукты, одежду и обувь, бытовую и цифровую технику, а также другие товары. В некоторых случаях первоначальные ценники упадут до 90%. FINANCE.TUT.BY составил гид по торговым центрам, универмагам и супермаркетам, которые будут участвовать в "черной пятнице". 


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Торговые центры

Dana Mall

Скидки до 90%. Максимально снизят цены только в магазинах Silver Moon и 7 Карат, магазин Azmirli обещает скидки от 30 до 99%.

Значительное уменьшение также будет в Reebok и Adidas — до 70%, Mixit, Inglot, ДНК — до 80%, магазине Ежевика — до 70%, магазинах Мономах и Свадьба — до 75%.
Galleria Minsk Скидки до 70%, список магазинов-участников пока не указан.
Outleto Распродажа продлится с 23 по 25 ноября. Магазин обещает скидки до 70%. Максимально снизят цены в магазинах Adidas, Reebok, Shoesterra, Westerly, бутике дизайнера Ludmila Labkova outlet.
Арена Сити ТЦ предлагает скидки до 50% на «коллекции премиальных брендов». Распродажа касается продуктов питания, одежды, обуви, сумок, косметики, игрушек, услуг и развлечений. Также в этот день билеты в кинотеатр Silver Screen с 21.00 до 24.00 будут стоит 5,99 рубля.
Galileo

Здесь обещают скидки от 20 до 80%. Также с 17.00 до 21.00 покупателей ждет «насыщенная шоу-программа с участием главного персонажа праздника — Суперскидона». В это время среди посетителей будут разыгрывать подарки.
Скала Скидки достигнут 70%. Какие конкретно магазины снизят цены, пока не указано.
Немига 3

Торговый центр объявил скидки до 70%.
Корона Замок Скидки до 70%. Максимально снизят цены в магазине натуральной косметики «ДНК» и в магазине кожи и меха «KeN_Tavr». 

Торговые центры довольно активно участвуют в черной пятнице. В Dana Mall некоторые магазины указали, что покупателей ждет «специальное предложение» — что именно скрывается за этой фразой, не указано. Например, такой сюрприз ждет посетителей ювелирного магазина Ziko, магазина одежды Mango, магазинов косметики Кравт и Yves Rocher. Распродажа коснется не только одежды и обуви — Velcom Cinema с 18.00 будет продавать билеты по 5,99 рубля, в пиццерии Papa Johns будут отдавать две пиццы по цене одной.

В торговом центре Outleto также присоединился к "черной пятнице". Магазин «Скажи здоровью ДА» предлагает скидку 20% на тонометры. Книжный гипермаркет Эксмо АСТ анонсировал снижение цен до 50%. В магазине LC WAIKIKI outlet только 23 ноября можно купить четыре вещи по цене трех. Что касается еды и развлечений — только в этот день детский лабиринт в развлекательном центре «Пандария» обойдется в 6 рублей на весь день, а кафе «33 пингвина» снизит на 20% цены на мороженое.

В Арена Сити список магазинов довольно значительный. Только в рубрике «кафе и рестораны» скидки предлагают 11 заведений. Silver Screen снижает стоимость вечерних 2D сеансов на 33%, игровая площадка Карамелька объявила скидку 50% на игровые автоматы и новогодние представления.

В ТРЦ Galileo с 17.00 до 21.00, мы будем проводить розыгрыш подарков. Для этого нужно прийти в торговый центр в одежде черного цвета и/или «иметь один или более элементов черного в одежде» — например, обувь, перчатки, нижнее белье, колготки или носки, а также заполнить соответствующую анкету.

В ТЦ «Корона» обещана распродажа до 70%. В распродаже участвуют пять магазинов сети — в Минске, Бобруйске, Бресте, Витебске и Гродно. В столичном магазине скидки начинаются от 20%, в некоторых местах о выгодных предложениях можно будет узнать только на месте.

Универмаги

ГУМ 22−24 ноября Универмаг объявил скидку 27% на все непродовольственные товары. 
ЦУМ 23−26 ноября

Распродажа продлится несколько дней. 22 ноября — скидка 25% на все товары от 7 рублей, 23−26 ноября — скидка до 50% на непродовольственные товары, 24,28, 29 ноября — скидка 22% на отдельный ряд товаров.
Магазины торгового центра «Столица» 23 ноября Здесь черная пятница также растянется на три дня — с 23 по 25 ноября. Объявлены скидки до 90%.

В ГУМе скидки продлятся три дня - 22−24 ноября. Распродажа также касается салона обуви, отдела Mattioli, салона трикотажа «Mark Formelle» и «Belarusachka». Отдельно опубликован список товаров, на которые скидка не распространяется — среди них медтехника, дисконтные карты, уцененные вещи и товары, на которые уже снизили цены.

ЦУМ проведет "черную пятницу" в несколько этапов, скидки продлятся три дня - 23−26 ноября. Правда, акции не будут распространяться на парфюмерию, косметику, товары бытовой химии, подгузники и электроинструменты. Также универмаг заранее выложил список товаров, на которые снизят цены. Например, телевизор "Горизонт" будет стоить 323,1 рубля вместо 359 рублей, а пылесос Bosch — 173,6 рубля вместо 248 рублей. Также в эти дни на всю технику «Атлант» будет предоставляться скидка 15%.

В магазинах торгового центра «Столица» 23 ноября скидки будут достигать 90% — правда, такая цифра указана только в ювелирном магазине «7 карат». «Коммунарка» предоставит скидку 30% на кондитерские изделия, сеть мастерских по ремонту и изготовлению ключей «Сам Мастерс» — 30%. Остальное снижение цен касается только одежды, обуви и аксессуаров.

Другие государственные магазины специально к черной пятнице не анонсировали рапродажи, но они тоже предлагают скидки. Например, «Кирмаш» 23 ноября снизит стоимость непродовольственных товаров на 22%. Полный список мы публиковали ранее.

Супермаркеты

Евроопт Магазин предлагает скидки до 60%. Товары, участвующие в акции, отмечены специальными ценниками. Акция проходит только в гипермаркетах «Евроопт», не участвуют магазины «Евроопт super» (++), «Евроопт market» (+) и «Евроопт минимаркет».
Рублевский

Распродажа пройдет 22 и 23 ноября, магазин предоставляет скидки до 50%.
Алми 23 ноября анонсированы выгодные предложения для владельцев карты магазина — покупателям обещают двойные бонусы и кэшбек до 10% на все товары, в том числе и акционные.

Об участии в "черной пятнице" заявили как минимум три супермаркета. Остальные магазины предлагают обычные скидки. 

Интернет-магазины

Lamoda Онлайн-ритейлер анонсирует скидки до 80%.
21vek Онлайн-гипермаркет объявил распродажу до 50%, но чтобы узнать подробности акции, нужно оставить адрес электронной почты.
5 элемент

Пока здесь объявили распродажу лишь некоторые магазины. Sony предложил скидки на игровые приставки и аксессуары к ним, Microsoft тоже снизил цены на игровые консоли.
Е-техно Скидки до 50%. Предложение действует с 24 по 26 ноября, все товары, участвующие в распродаже, указаны на сайте магазина. Скидка не распространяется на товары, приобретаемые в рассрочку или под заказ. Например, утюг одной изввестной фирмы можно приобрести со скидкой 20%, наушники — 15%, увлажнитель воздуха — 20%.
Ultra.by На каждый товар предоставляется своя скидка, полный список выложен на сайте магазина. Например, увлажнитель воздуха одной известной фирмы можно купить за 45, 44 рубля вместо 49,98 рубля, а швейную машинку — за 5503,56 рубля вместо 6 053,92 рубля.

Крупные интернет-магазины тоже присоединились к "черной пятнице", но об актуальных предложениях еще не объявили.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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