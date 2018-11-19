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Скидки на золото - 90%, на холодильники -15%. В каких магазинах и ТЦ искать скидки в "черную пятницу"
В Минске 23 ноября пройдет «черная пятница». В этот день некоторые белорусские магазины обещают скидки на продукты, одежду и обувь, бытовую и цифровую технику, а также другие товары. В некоторых случаях первоначальные ценники упадут до 90%. FINANCE.TUT.BY составил гид по торговым центрам, универмагам и супермаркетам, которые будут участвовать в "черной пятнице".
Торговые центры
Торговые центры довольно активно участвуют в черной пятнице. В Dana Mall некоторые магазины указали, что покупателей ждет «специальное предложение» — что именно скрывается за этой фразой, не указано. Например, такой сюрприз ждет посетителей ювелирного магазина Ziko, магазина одежды Mango, магазинов косметики Кравт и Yves Rocher. Распродажа коснется не только одежды и обуви — Velcom Cinema с 18.00 будет продавать билеты по 5,99 рубля, в пиццерии Papa Johns будут отдавать две пиццы по цене одной.
В торговом центре Outleto также присоединился к "черной пятнице". Магазин «Скажи здоровью ДА» предлагает скидку 20% на тонометры. Книжный гипермаркет Эксмо АСТ анонсировал снижение цен до 50%. В магазине LC WAIKIKI outlet только 23 ноября можно купить четыре вещи по цене трех. Что касается еды и развлечений — только в этот день детский лабиринт в развлекательном центре «Пандария» обойдется в 6 рублей на весь день, а кафе «33 пингвина» снизит на 20% цены на мороженое.
В Арена Сити список магазинов довольно значительный. Только в рубрике «кафе и рестораны» скидки предлагают 11 заведений. Silver Screen снижает стоимость вечерних 2D сеансов на 33%, игровая площадка Карамелька объявила скидку 50% на игровые автоматы и новогодние представления.
В ТРЦ Galileo с 17.00 до 21.00, мы будем проводить розыгрыш подарков. Для этого нужно прийти в торговый центр в одежде черного цвета и/или «иметь один или более элементов черного в одежде» — например, обувь, перчатки, нижнее белье, колготки или носки, а также заполнить соответствующую анкету.
В ТЦ «Корона» обещана распродажа до 70%. В распродаже участвуют пять магазинов сети — в Минске, Бобруйске, Бресте, Витебске и Гродно. В столичном магазине скидки начинаются от 20%, в некоторых местах о выгодных предложениях можно будет узнать только на месте.
Универмаги
В ГУМе скидки продлятся три дня - 22−24 ноября. Распродажа также касается салона обуви, отдела Mattioli, салона трикотажа «Mark Formelle» и «Belarusachka». Отдельно опубликован список товаров, на которые скидка не распространяется — среди них медтехника, дисконтные карты, уцененные вещи и товары, на которые уже снизили цены.
ЦУМ проведет "черную пятницу" в несколько этапов, скидки продлятся три дня - 23−26 ноября. Правда, акции не будут распространяться на парфюмерию, косметику, товары бытовой химии, подгузники и электроинструменты. Также универмаг заранее выложил список товаров, на которые снизят цены. Например, телевизор "Горизонт" будет стоить 323,1 рубля вместо 359 рублей, а пылесос Bosch — 173,6 рубля вместо 248 рублей. Также в эти дни на всю технику «Атлант» будет предоставляться скидка 15%.
В магазинах торгового центра «Столица» 23 ноября скидки будут достигать 90% — правда, такая цифра указана только в ювелирном магазине «7 карат». «Коммунарка» предоставит скидку 30% на кондитерские изделия, сеть мастерских по ремонту и изготовлению ключей «Сам Мастерс» — 30%. Остальное снижение цен касается только одежды, обуви и аксессуаров.
Другие государственные магазины специально к черной пятнице не анонсировали рапродажи, но они тоже предлагают скидки. Например, «Кирмаш» 23 ноября снизит стоимость непродовольственных товаров на 22%. Полный список мы
Супермаркеты
Об участии в "черной пятнице" заявили как минимум три супермаркета. Остальные магазины предлагают обычные скидки.
Интернет-магазины
Крупные интернет-магазины тоже присоединились к "черной пятнице", но об актуальных предложениях еще не объявили.
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Скидки на золото - 90%, на холодильники -15%. В каких магазинах и ТЦ искать скидки в "черную пятницу"
FINANCE.TUT.BY составил гид по торговым центрам, универмагам и супермаркетам, которые будут участвовать в "черной пятнице".
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