Убийцу Немцова сослали за Полярный круг





Шадид Губашев





Осужденного по делу об убийстве политика Бориса Немцова Шадида Губашева отправили в одну из самых суровых российских колоний, пишет «Росбалт» со ссылкой на источники.





По информации собеседника агентства, в ИК в поселке Харп Губашева «сослали» за многочисленные нарушения режима. Впрочем, он и до этого содержался довольно в жестких условиях — в ИК-8, расположенной рядом с Северным Полярным кругом.





Обычно в поселке Харп, где вечная мерзлота, содержатся лица, осужденные на пожизненные сроки. К примеру, здесь отбывает наказание «битцевский маньяк» Александр Пичушкин и майор Денис Евсюков. Кроме того, ФСИН отправляет в Харп «особых» заключенных. В частности, там провел часть срока экс-глава МФО МЕНАТЕП Платон Лебедев.





Источник предполагает, что отправка Губашева в далекую «ссылку» является показательной — от других фигурантов дела таким образом хотят добиться новых показаний. И намекают: если не будете сговорчивее, то отправитесь к белым медведям.





Впрочем, осужденным по делу Немцова и так постоянно выносят выговоры и отправляют в ШИЗО. Так, не сразу, но на полиграф согласился Хамзат Бахаев (перед этим он тоже пару раз побывал в ШИЗО), отбывающий срок в ИК-11 в Кирово-Чепецке.





Бывший сотрудник МВД РФ Заур Дадаев, который непосредственно стрелял в Немцова, собрал уже столько взысканий, что его перевели в «особые условия» — из ИК-3 (город Иркутск, Иркутская область) в помещения камерного типа (ПКТ) в Ангарске.





Следователи продолжают расследование в отношении неустановленных заказчиков убийства Бориса Немцова. Как рассказал «Росбалту» адвокат семьи политика Вадим Прохоров, срок следствия по делу все время продлевается, работа СКР не прекращается.