«Активность брестчан просто зашкаливает, люди хотят сниматься». Набор в массовку для фильма Вадима Перельмана закрыт









"Вечерний Брест" . Фильм серьёзный - драма с реконструкцией событий Второй мировой. Жанр - один из самых затратных в кинематографе. В том числе из-за больших костюмированных массовок. Съёмки картины проходят в закрытом режиме, однако кое-что узнать нам всё-таки удалось, пишет





На живописной площадке «Беларусьфильма» в Смолевичах предусмотренные сцены уже отсняты. А вот Бобруйская крепость на протяжении месяца занята декорациями концлагеря. Его кропотливо выстраивали, чтобы воссоздать одни из самых сложных эпизодов картины - издевательство над «расово неполноценными» и теми, кто «жить не достоин». На сегодняшний день съёмочный процесс в Бобруйске затягивается. До Микашевичей команда пока не доехала. Потому и назвать точные даты для Бреста сегодня невозможно, они постоянно меняются.





Вторую самую массовую после Бобруйска сцену - выгрузки и прибытия пленных евреев - снимут в Бресте. Съёмочная группа перед возвращением в Европу, вернётся на смену назад в крепость. О локации у нас сообщат только выбранным в качестве массовки. Для находящихся на площадке будут определены требования - и не только внешние. Вадим Перельман, в руках которого уже есть три номинации на премию «Оскар» за фильм «Дом из песка и тумана», желает «повторить успех» с этой военной драмой. Собственно, поэтому спойлерить не рекомендуется. Рабочее название картины - «Уроки персидского».





«В Бресте нам необходимо было набрать около 400-500 заявок, чтобы выбрать из них 300 человек. В Бобруйске за месяц набрали 1000 человек. Сам город очень развит в плане еврейского населения, поэтому в основном массовка сложилась из еврейских общин. Брест - город съёмочный. Набор проходил через группу «Актёры массовых сцен Беларусь» «ВКонтакте». От горожан за 5 дней набралось 1700 заявок. Пришлось набор закрыть, но сообщения продолжают присылать. Прибавилось более 200 непрочитанных писем. Активность брестчан просто зашкаливает, люди хотят сниматься» - рассказали представители съемочной группы.





Несмотря на большое число желающих, подойдут не все - в приоритете люди с инвалидностью и худые мужчины еврейской, итальянской и французской внешности. Участие оплачивается.





Брестская крепость для съёмок задействована не будет. «Если мы снимем крепость, то будет понятно, что мы снимали в Беларуси. Но делаем европейскую историю. Город выбран за западный типаж», - пояснили в съемочной группе.



