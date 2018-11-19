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Банда пенсионерок обокрала обувной магазин в Мостах
Фото: uvd.grodno.by
Подозреваемых опознала женщина из Ивацевичей — заведующая магазином. Она вспомнила, что несколько лет назад ее магазин также обокрали похожие люди, передает
Подозреваемых задержали сотрудники милиции из Барановичей. По версии правоохранителей, четыре пары обуви из магазина в Мостах украли мужчина и три женщины (две из них — мать и дочь). Только одна женщина в этой группе не пенсионерка. Все они имеют уголовное прошлое.
Сейчас правоохранители проверяют, причастны ли задержанные к кражам как на территории Гродненщины, так и по всей стране.
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