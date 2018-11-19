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Автор скульптуры "Минский городовой" не против того, чтобы к ней прикасались

20.11.2018 18:49 — Разное | Партизан  
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Автор скульптуры "Минский городовой" Александр Дранец не против, чтобы к городовому касались.

"Боже мой, прикасайтесь, лишь бы вандализма не было. Как я могу иначе думать?" — заявил скульптор в комментарии Радио "Свобода".

Скульптура в последнее время приобрела широкую известность. Это произошло после того, как минский лицеист дал городовому пощечину. Его задержали милиционеры, и подросток, по их словам, абсолютно добровольно попросил прощения у скульптуры и сотрудников милиции. После этого второй юноша надел шарф на городового, что также не понравилось милиционерам. А в понедельник, 19 ноября, группа девушек пришла к скульптуре с поцелуями — милиция пыталась остановить и эту акцию.


Александр Дранец входит в состав общественного совета при Министерстве внутренних дел с 2013 года. О своей скульптуре он объясняет: "Это мой подарок музею истории милиции. Это часть экспозиции музея. И она охраняется, как любая экспозиция".

Кстати, коллектив Еврорадио также сфотографировался около скульптуры городового. Фотографироваться милиция позволяет.

 
 
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Автор скульптуры "Минский городовой" Александр Дранец не против, чтобы к городовому касались.
 
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Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
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