|
Автор скульптуры "Минский городовой" не против того, чтобы к ней прикасались
Автор скульптуры "Минский городовой" Александр Дранец не против, чтобы к городовому касались.
"Боже мой, прикасайтесь, лишь бы вандализма не было. Как я могу иначе думать?" — заявил скульптор в комментарии
Скульптура в последнее время приобрела широкую известность. Это произошло после того, как минский лицеист дал городовому пощечину. Его задержали милиционеры, и подросток, по их словам, абсолютно добровольно попросил прощения у скульптуры и сотрудников милиции. После этого второй юноша надел шарф на городового, что также не понравилось милиционерам. А в понедельник, 19 ноября, группа девушек пришла к скульптуре с поцелуями — милиция пыталась остановить и эту акцию.
Александр Дранец входит в состав общественного совета при Министерстве внутренних дел с 2013 года. О своей скульптуре он объясняет: "Это мой подарок музею истории милиции. Это часть экспозиции музея. И она охраняется, как любая экспозиция".
Кстати, коллектив
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автор скульптуры "Минский городовой" Александр Дранец не против, чтобы к городовому касались.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)