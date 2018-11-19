Радио "Свобода" . "Боже мой, прикасайтесь, лишь бы вандализма не было. Как я могу иначе думать?" — заявил скульптор в комментарии





Скульптура в последнее время приобрела широкую известность. Это произошло после того, как минский лицеист дал городовому пощечину. Его задержали милиционеры, и подросток, по их словам, абсолютно добровольно попросил прощения у скульптуры и сотрудников милиции. После этого второй юноша надел шарф на городового, что также не понравилось милиционерам. А в понедельник, 19 ноября, группа девушек пришла к скульптуре с поцелуями — милиция пыталась остановить и эту акцию.









Александр Дранец входит в состав общественного совета при Министерстве внутренних дел с 2013 года. О своей скульптуре он объясняет: "Это мой подарок музею истории милиции. Это часть экспозиции музея. И она охраняется, как любая экспозиция".



