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Эксперты: Выступая против Лукашенко, Пашинян дает сигнал Путину

20.11.2018 18:42 — Разное | Партизан  
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Беларусь готовится продать Азербайджану новую партию военной техники, несмотря на возмущение Армении. Какими могут быть последствия для официального Минска?

Эксперты: Выступая против Лукашенко, Пашинян дает сигнал Путину
Госкомвоенпром Беларуси и министерство обороны Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве в области поставок техники ПВО. После встречи с Александром Лукашенко в Минске президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страны готовят контракт на поставку очередной партии белорусской военной техники.

Почему Минск продолжает торговать с Баку, несмотря на сильное недовольство Еревана, союзника по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)? 


«ОДКБ сегодня во многом является виртуальной организацией»

Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий в комментарии UDF.BYсказал, что, на его взгляд, вряд ли Минск откажется от одного из основных рынков сбыта для белорусской продукции военно-промышленного комплекса только лишь из-за резких заявлений со стороны Армении.

«Беларусь и Азербайджан имеют уровень отношений, которые могут быть охарактеризованы как стратегическое партнерство. Этот уровень не ниже, а может быть и выше уровня отношений с Арменией», – подчеркнул Арсений Сивицкий.

Он обратил внимание, что другой член ОДКБ – Россия – также поставляет Азербайджану военную технику, несмотря на более глубокий уровень военной и политической интеграции с Арменией.

«Тот факт, что Минск торгует с Баку оружием, во многом вытекает из того обстоятельства, что ОДКБ сегодня во многом является виртуальной организацией. В нее входит страны с очень различными интересами в сфере внешней политики и безопасности. Беларусь и Россия торгуют оружием с государством, которое имеет конфликт с их формальным союзником. Это говорит о том, что данная организация не выполняет свои уставные цели», – отметил Арсений Сивицкий.

Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований также подчеркнул:

«Армении, прежде чем критиковать Беларусь, наверное, следовало бы свою критику обратить в сторону Кремля. Потому что Москва сегодня во много способствует региональной гонке вооружений на Южном Кавказе – за счет поставок обоим сторонам конфликта: и Армении, и Азербайджану».


Эксперт напомнил, что в 2016 году Россия приняла решения разместить на территории Армении оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Желание Азербайджана парировать эту угрозу привело к поставкам в Баку из Беларуси реактивной системы залпового огня «Полонез».

«Поэтому можно даже сказать, что несмотря на критику со стороны Армении, Беларусь помогает установить в регионе определенный баланс сил», – отметил Арсений Сивицкий.


«Это просто бизнес. Лукашенко продает тому, кто покупает»

О поставках какой техники договариваются Минск и Баку? Военный эксперт Александр Алесин сказал UDF.BY, что речь может идти о последней разработке белорусского ВПК – зенитных ракетных комплексах «Алебарда». Они содержат многие достижения С-300, в систему с открытой архитектурой можно подключать любые типы ракет.

«Можно предположить, что Азербайджан озаботился перспективой закупки Арменией у России многофункциональных самолетов Су-30, которые могут также использоваться для ударов по земле», – считает Александр Алесин.

Он также обратил внимание, что самым крупным продавцом оружия Азербайджану является Россия.

«Думаю, выступая против Лукашенко, Пашинян демонстрирует свое недовольством и Москвой. Россия с левой руки продает вооружение Армении, с правой – Азербайджану. Причем объемы поставок в Баку гораздо больше, чем со стороны Беларуси. Но против Москвы Еревану не с руки наступать в открытую. Это как кусать кормящую руку: Россия поставляет Армении оружие в кредит, и можно предположить, что эти деньги ей никогда не вернутся», – сказал военный эксперт.

Александр Алесин подчеркнул, что, торгуя вооружением с Азербайджаном, Беларусь «ничего страшного и противоправного не совершает». 

«Позиция России выглядит гораздо более странной. Продавая вооружение и тем, и другим, она тем самым потенциально увеличивает возможность возникновения нового конфликта», – отметил эксперт. 

По мнению Александра Алесина, никаких последствий для Беларуси, несмотря на недовольство Армении, не будет.

«Минск от Еревана ни в чем не зависит. А торговля с Баку – это просто бизнес. Лукашенко продает тому, кто покупает», – сказал военный эксперт.


 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь готовится продать Азербайджану новую партию военной техники, несмотря на возмущение Армении. Какими могут быть последствия для официального Минска?
 
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Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
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