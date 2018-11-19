Эксперты: Выступая против Лукашенко, Пашинян дает сигнал Путину

Госкомвоенпром Беларуси и министерство обороны Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве в области поставок техники ПВО. После встречи с Александром Лукашенко в Минске президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страны готовят контракт на поставку очередной партии белорусской военной техники.





Почему Минск продолжает торговать с Баку, несмотря на сильное недовольство Еревана, союзника по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)?









«ОДКБ сегодня во многом является виртуальной организацией»





Арсений Сивицкий в комментарии UDF.BY сказал, что, на его взгляд, вряд ли Минск откажется от одного из основных рынков сбыта для белорусской продукции военно-промышленного комплекса только лишь из-за резких заявлений со стороны Армении. Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследованийв комментариисказал, что, на его взгляд, вряд ли Минск откажется от одного из основных рынков сбыта для белорусской продукции военно-промышленного комплекса только лишь из-за резких заявлений со стороны Армении.





«Беларусь и Азербайджан имеют уровень отношений, которые могут быть охарактеризованы как стратегическое партнерство. Этот уровень не ниже, а может быть и выше уровня отношений с Арменией», – подчеркнул Арсений Сивицкий.





Он обратил внимание, что другой член ОДКБ – Россия – также поставляет Азербайджану военную технику, несмотря на более глубокий уровень военной и политической интеграции с Арменией.





«Тот факт, что Минск торгует с Баку оружием, во многом вытекает из того обстоятельства, что ОДКБ сегодня во многом является виртуальной организацией. В нее входит страны с очень различными интересами в сфере внешней политики и безопасности. Беларусь и Россия торгуют оружием с государством, которое имеет конфликт с их формальным союзником. Это говорит о том, что данная организация не выполняет свои уставные цели», – отметил Арсений Сивицкий.





Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований также подчеркнул:





«Армении, прежде чем критиковать Беларусь, наверное, следовало бы свою критику обратить в сторону Кремля. Потому что Москва сегодня во много способствует региональной гонке вооружений на Южном Кавказе – за счет поставок обоим сторонам конфликта: и Армении, и Азербайджану».









Эксперт напомнил, что в 2016 году Россия приняла решения разместить на территории Армении оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Желание Азербайджана парировать эту угрозу привело к поставкам в Баку из Беларуси реактивной системы залпового огня «Полонез».





«Поэтому можно даже сказать, что несмотря на критику со стороны Армении, Беларусь помогает установить в регионе определенный баланс сил», – отметил Арсений Сивицкий.









«Это просто бизнес. Лукашенко продает тому, кто покупает»





О поставках какой техники договариваются Минск и Баку? Военный эксперт Александр Алесин сказал UDF.BY, что речь может идти о последней разработке белорусского ВПК – зенитных ракетных комплексах «Алебарда». Они содержат многие достижения С-300, в систему с открытой архитектурой можно подключать любые типы ракет.





«Можно предположить, что Азербайджан озаботился перспективой закупки Арменией у России многофункциональных самолетов Су-30, которые могут также использоваться для ударов по земле», – считает Александр Алесин.





Он также обратил внимание, что самым крупным продавцом оружия Азербайджану является Россия.





«Думаю, выступая против Лукашенко, Пашинян демонстрирует свое недовольством и Москвой. Россия с левой руки продает вооружение Армении, с правой – Азербайджану. Причем объемы поставок в Баку гораздо больше, чем со стороны Беларуси. Но против Москвы Еревану не с руки наступать в открытую. Это как кусать кормящую руку: Россия поставляет Армении оружие в кредит, и можно предположить, что эти деньги ей никогда не вернутся», – сказал военный эксперт.





Александр Алесин подчеркнул, что, торгуя вооружением с Азербайджаном, Беларусь «ничего страшного и противоправного не совершает».





«Позиция России выглядит гораздо более странной. Продавая вооружение и тем, и другим, она тем самым потенциально увеличивает возможность возникновения нового конфликта», – отметил эксперт.





По мнению Александра Алесина, никаких последствий для Беларуси, несмотря на недовольство Армении, не будет.





«Минск от Еревана ни в чем не зависит. А торговля с Баку – это просто бизнес. Лукашенко продает тому, кто покупает», – сказал военный эксперт.



