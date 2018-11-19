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БАЖ предложил гендиректору БелТА не доводить «дело о журналистах» до суда

20.11.2018 18:36 — Разное | Партизан  
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Гендиректор БелТА Ирина Акулович во время встречи с заместителем председателя ОО «БАЖ» Борисом Горецким выразила понимание позиции БАЖ, что конфронтация между государственными и негосударственными медиа не нужна никому. Однако Акулович намерена дождаться завершения следствия по «делу БелТА», сообщает baj.by.


Ирина Акулович. © Photo: ТРК «Могилев»

Борис Горецкий встретился с Ириной Акулович, чтобы донести позицию, что конфронтация в журналистском сообществе не нужна никому из сторон. ОО «БАЖ» много лет пыталась наладить диалог между журналистами государственных и негосударственных медиа, а «дело БелТА» против независимых журналистов в один момент это перечеркнуло.

К тому же «дело БелТА» нанесло большие имиджевые потери как раз информагентству БелТА и властям, а не негосударственным СМИ, полагают в Белорусской ассоциации журналистов.

Горецкий напомнил, что в рамках Уголовного кодекса у БелТА есть возможность примирения сторон. В таком случае уголовное дело может не дойти до суда. Заместитель председателя ОО «БАЖ» считает, что это один из возможных хороших шагов для разрешения конфликта. И теперь многое зависит именно от государственного информагентства.


Ирина Акулович в свою очередь заявила, что понимает ситуацию. Однако не будет делать каких-то шагов, пока не завершится следствие.

Также Акулович заявила, что не считает это дело политически мотивированным, по ее мнению, это — дело о паролях и незаконном доступе. И она, как руководитель БелТА, защищает своих подписчиков.

— Ирине Акулович наша позиция понятна. Но еще более важно, чтобы читатели негосударственных медиа поняли одну простую вещи. Пока мы — общество — не станем на защиту медиа, государство сможет делать с ними все, что пожелает.

Пока мы считаем, что свободные медиа сами должны пробивать себе дорогу, а мы — только потребители, ничего меняться не будет.

Если же мы поддержим журналистов, которых читаем, поддержим редакции, станем на их защиту, ситуация начнет меняться, — считает Борис Горецкий и призывает всех присоединяться к акции «Станем за журналистов!».

 
Теги: Могилев
 
 
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Гендиректор БелТА Ирина Акулович во время встречи с заместителем председателя ОО «БАЖ» Борисом Горецким выразила понимание позиции БАЖ, что конфронтация между...
 
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Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
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