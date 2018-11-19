БАЖ предложил гендиректору БелТА не доводить «дело о журналистах» до суда





Ирина Акулович. © Photo: ТРК «Могилев»





Борис Горецкий встретился с Ириной Акулович, чтобы донести позицию, что конфронтация в журналистском сообществе не нужна никому из сторон. ОО «БАЖ» много лет пыталась наладить диалог между журналистами государственных и негосударственных медиа, а «дело БелТА» против независимых журналистов в один момент это перечеркнуло.





К тому же «дело БелТА» нанесло большие имиджевые потери как раз информагентству БелТА и властям, а не негосударственным СМИ, полагают в Белорусской ассоциации журналистов.





Горецкий напомнил, что в рамках Уголовного кодекса у БелТА есть возможность примирения сторон. В таком случае уголовное дело может не дойти до суда. Заместитель председателя ОО «БАЖ» считает, что это один из возможных хороших шагов для разрешения конфликта. И теперь многое зависит именно от государственного информагентства.









Ирина Акулович в свою очередь заявила, что понимает ситуацию. Однако не будет делать каких-то шагов, пока не завершится следствие.





Также Акулович заявила, что не считает это дело политически мотивированным, по ее мнению, это — дело о паролях и незаконном доступе. И она, как руководитель БелТА, защищает своих подписчиков.





— Ирине Акулович наша позиция понятна. Но еще более важно, чтобы читатели негосударственных медиа поняли одну простую вещи. Пока мы — общество — не станем на защиту медиа, государство сможет делать с ними все, что пожелает.





Пока мы считаем, что свободные медиа сами должны пробивать себе дорогу, а мы — только потребители, ничего меняться не будет.





Если же мы поддержим журналистов, которых читаем, поддержим редакции, станем на их защиту, ситуация начнет меняться, — считает Борис Горецкий и призывает всех присоединяться к акции «Станем за журналистов!».

