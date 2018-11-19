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Лавров 20-21 ноября встретится в Минске с главой МИД Беларуси

20.11.2018 18:20 — Разное | Партизан  
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Глава МИД РФ Сергей Лавров 20 ноября направится в Минск, где примет участие в совместном заседании Коллегии министерств иностранных дел России и Беларуси.

Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в рамках визита, который продлится 20-21 ноября, С.Лавров проведет переговоры со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.

"В ходе переговоров состоится обсуждение широкого круга вопросов двусторонних отношений, внешнеполитического взаимодействия с акцентом на реализацию положений совместного заявления президентов России и Беларуси от 19 июня. Особое внимание стороны планируют уделить интеграционному сотрудничеству", - сообщила М.Захарова.

Кроме того, по ее словам, на повестке дня встречи будет подготовка к заседанию Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане, который состоится 6-7 декабря.

Как ожидается, министры также обменяются мнениями по основным глобальным и региональным проблемам.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава МИД РФ Сергей Лавров 20 ноября направится в Минск, где примет участие в совместном заседании Коллегии министерств иностранных дел России и Беларуси.
 
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