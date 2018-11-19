|
Лавров 20-21 ноября встретится в Минске с главой МИД Беларуси
Глава МИД РФ Сергей Лавров 20 ноября направится в Минск, где примет участие в совместном заседании Коллегии министерств иностранных дел России и Беларуси.
Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в рамках визита, который продлится 20-21 ноября, С.Лавров проведет переговоры со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
"В ходе переговоров состоится обсуждение широкого круга вопросов двусторонних отношений, внешнеполитического взаимодействия с акцентом на реализацию положений совместного заявления президентов России и Беларуси от 19 июня. Особое внимание стороны планируют уделить интеграционному сотрудничеству", - сообщила М.Захарова.
Кроме того, по ее словам, на повестке дня встречи будет подготовка к заседанию Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане, который состоится 6-7 декабря.
Как ожидается, министры также обменяются мнениями по основным глобальным и региональным проблемам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава МИД РФ Сергей Лавров 20 ноября направится в Минск, где примет участие в совместном заседании Коллегии министерств иностранных дел России и Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)