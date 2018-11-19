Лавров 20-21 ноября встретится в Минске с главой МИД Беларуси

Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в рамках визита, который продлится 20-21 ноября, С.Лавров проведет переговоры со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.





"В ходе переговоров состоится обсуждение широкого круга вопросов двусторонних отношений, внешнеполитического взаимодействия с акцентом на реализацию положений совместного заявления президентов России и Беларуси от 19 июня. Особое внимание стороны планируют уделить интеграционному сотрудничеству", - сообщила М.Захарова.





Кроме того, по ее словам, на повестке дня встречи будет подготовка к заседанию Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане, который состоится 6-7 декабря.





Как ожидается, министры также обменяются мнениями по основным глобальным и региональным проблемам.