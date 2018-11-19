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В Facebook и Instagram - глобальный сбой

20.11.2018 18:05 — Разное | Партизан  
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У пользователей по всему миру наблюдаются проблемы с доступом к Facebook и Instagram. Об этом говорит информация с сайта Downdetector.
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Сбои начали происходить около 16.00-17.00. Судя по данным Downdetector, проблемы с доступом в Instagram есть у пользователей с Восточного побережья США, Европы, Бразилии, Малайзии, Индонезии и России.

Facebook плохо работает у жителей США (например, в Нью-Йорке, Вашингтоне и Бостоне), Бразилии (Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро) и Европы (Бельгия, Нидерланды).

Проблемы с доступом к Instagram есть и у жителей Беларуси. Например, при попытке захода через сайт на компьютере появляется сообщение об ошибке. О причинах произошедшего пока не сообщается.
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У пользователей по всему миру наблюдаются проблемы с доступом к Facebook и Instagram. Об этом говорит информация с сайта Downdetector.
 
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Светлы шлях
Единство
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