В Facebook и Instagram - глобальный сбой

Сбои начали происходить около 16.00-17.00. Судя по данным Downdetector, проблемы с доступом в Instagram есть у пользователей с Восточного побережья США, Европы, Бразилии, Малайзии, Индонезии и России.





Facebook плохо работает у жителей США (например, в Нью-Йорке, Вашингтоне и Бостоне), Бразилии (Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро) и Европы (Бельгия, Нидерланды).





Проблемы с доступом к Instagram есть и у жителей Беларуси. Например, при попытке захода через сайт на компьютере появляется сообщение об ошибке. О причинах произошедшего пока не сообщается.

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