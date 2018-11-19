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Всем по $500? В ряде районов Беларуси зарплаты ниже прожиточного минимума

20.11.2018 17:57 — Разное | Партизан  
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Проблема мизерных зарплат привлекла внимание даже официальную Федерацию профсоюзов Беларуси.

Так, сотрудники ФПБ в мае этого года по стране обнаружили аж 35 районов, где чрезвычайно низкий уровень зарплат, которые не позволяют приобретать необходимый минимальный уровень товаров и услуг. До сих пор проблема не решена.

Согласно ФПБ, представители профсоюзов выезжали в отдельные районы, дабы обнаружить причины, из-за которых образовалась такая ситуация. Этот вопрос также поднимался на заседании Национального совета профсоюзов в июне этого года.

Административно проблема была частично решена в 29 районах. Для этого, как сообщает ФПБ, были привлечены инвестиции, созданы новые рабочие места, финансово оздоровлены некоторые предприятия, принимаются меры для роста производительности труда.

В результате проблема очень низких зарплат на сегодняшний день осталась актуальной только для 6 районов Витебской и Могилевской областей.



«Работа будет продолжена, о ее результатах мы проинформируем, когда подведем итоги за год», – заверила представитель ФПБ.

 
 
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Проблема мизерных зарплат привлекла внимание даже официальную Федерацию профсоюзов Беларуси.
 
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