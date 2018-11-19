|
Всем по $500? В ряде районов Беларуси зарплаты ниже прожиточного минимума
Проблема мизерных зарплат привлекла внимание даже официальную Федерацию профсоюзов Беларуси.
Так, сотрудники ФПБ в мае этого года по стране обнаружили аж 35 районов, где чрезвычайно низкий уровень зарплат, которые не позволяют приобретать необходимый минимальный уровень товаров и услуг. До сих пор проблема не решена.
Согласно
Административно проблема была частично решена в 29 районах. Для этого, как сообщает ФПБ, были привлечены инвестиции, созданы новые рабочие места, финансово оздоровлены некоторые предприятия, принимаются меры для роста производительности труда.
В результате проблема очень низких зарплат на сегодняшний день осталась актуальной только для 6 районов Витебской и Могилевской областей.
«Работа будет продолжена, о ее результатах мы проинформируем, когда подведем итоги за год», – заверила представитель ФПБ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проблема мизерных зарплат привлекла внимание даже официальную Федерацию профсоюзов Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)