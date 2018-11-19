Всем по $500? В ряде районов Беларуси зарплаты ниже прожиточного минимума

Так, сотрудники ФПБ в мае этого года по стране обнаружили аж 35 районов, где чрезвычайно низкий уровень зарплат, которые не позволяют приобретать необходимый минимальный уровень товаров и услуг. До сих пор проблема не решена.





ФПБ , представители профсоюзов выезжали в отдельные районы, дабы обнаружить причины, из-за которых образовалась такая ситуация. Этот вопрос также поднимался на заседании Национального совета профсоюзов в июне этого года. Согласно, представители профсоюзов выезжали в отдельные районы, дабы обнаружить причины, из-за которых образовалась такая ситуация. Этот вопрос также поднимался на заседании Национального совета профсоюзов в июне этого года.





Административно проблема была частично решена в 29 районах. Для этого, как сообщает ФПБ, были привлечены инвестиции, созданы новые рабочие места, финансово оздоровлены некоторые предприятия, принимаются меры для роста производительности труда.





В результате проблема очень низких зарплат на сегодняшний день осталась актуальной только для 6 районов Витебской и Могилевской областей.













«Работа будет продолжена, о ее результатах мы проинформируем, когда подведем итоги за год», – заверила представитель ФПБ.