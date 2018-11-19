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Туристы из Италии стали чаще посещать Беларусь после введения безвиза – посол

20.11.2018 19:28 — Разное | Интерфакс  
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Итальянцы стали чаще приезжать в Беларусь после введения в стране 30-дневного безвизового режима, рассказал на встрече с министром спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчуком посол Италии в Беларуси Марио Джорджо Стефано Бальди, сообщает пресс-служба Минспорта.

"Принятые меры уже способствовали тому, что мои соотечественники стали чаще приезжать в Беларусь. Они находят здесь возможность насладиться природой, спокойствием, убежать от стрессов",- сказал М.Бальди.

Посол в целом позитивно оценил инициативу белорусских властей по увеличению безвизового пребывания на территории страны до 30 дней. По его мнению, туристический потенциал Беларуси еще не раскрыт и пообещал содействовать увеличению потока итальянцев в Беларусь.

Как сообщалось, в июле 2018 года президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым срок безвизового пребывания иностранных граждан в Беларуси увеличен с 5 до 30 суток при условии их въезда в страну и последующего выезда через Государственную границу в Национальном аэропорту Минск.

 
Теги: Минск
 
 
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Итальянцы стали чаще приезжать в Беларусь после введения в стране 30-дневного безвизового режима, рассказал на встрече с министром спорта и туризма Беларуси Сергей...
 
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Полымя
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